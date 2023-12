Boljom komunikacijom do unapređenja saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja komunikacija lokalnih samouprava i Vlade, kao i rad na izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave doprinijeli bi unaprijeđenju njihove saradnje, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika Zajednice opština.

Spajić je na sastanku, koji je bio posvećen poboljšanju saradnje između centralne i lokalnih vlasti, upoznao sagovornike sa budžetskim planovima za narednu godinu i strukturnim reformama koje se planiraju.

On je saopštio da će nastavak gradnje auto-puta, koja je planirana već naredne godine, omogućiti bolji regionalni razvoj i pomoći da se za sjever stvori dodatna vrijednost.

Predstavnici Zajednice opština kazali su da su zadovoljni početkom rada 44. Vlade i dosadašnjom saradnjom sa ministrima.

Oni smatraju da bi trebalo inovirati Sporazum o saradnji sa Vladom, koji postoji od 2006. i garantuje učešće predstavnika opština u kreiranju javnih politika vezanih za lokalne samouprave, te pristupiti reviziji Strategije regionalnog razvoja do 2027. godine.

Predstavnici Zejednice opština pozdravili odluku da se u kapitalni budžet uvrste projekti koje je moguće realizovati, ali i ukazali na potrebu monitoringa realizacije kako se ne bi se probijali rokovi na uštrb drugih projekata.

Oni smatraju da je kroz analizu funkcionisanja lokalne samouprave neophodno sveobuhvatno sagledati uticaj javnih politika i povreda zajamčenih prava opština na finansijsku stabilnost.

