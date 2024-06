Bolja politika upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), pokrenulo je novi projekat s ciljem unapređenja politike upravljanja poljoprivrednim zemljištem i implementacije komasacije zemljišta.

Iz Ministarstva su kazali da je poljoprivredno zemljište temelj na kojem započinje proizvodnja hrane, i njegovo adekvatno upravljanje može značajno ojačati ruralnu ekonomiju, što je od posebne važnosti za zemlje sa ograničenim resursima obradivog zemljišta.

“FAO pruža stručnu podršku Ministarstvu u reviziji Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 1992. godine, kako bi se osiguralo održivo upravljanje ovim dragocjenim resursom. Ova revizija će postaviti pravni okvir za komasaciju zemljišta, što je proces objedinjavanja manjih i fragmentiranih parcela u veće i efikasnije poljoprivredne jedinice”, objasnili su iz Ministarstva.

Poljoprivreda Crne Gore karakteriše se tradicionalnom proizvodnjom i malim posjedima. Obradivo zemljište je ključni resurs pod stalnim pritiskom, a napuštanje zemljišta je često zbog demografskih promjena, gdje mladi odlaze u urbane centre tražeći sigurnost zaposlenja.

Visoka fragmentacija zemljišta dodatno ograničava produktivnost i efikasnost malih poljoprivrednih gazdinstava, a upravo u tome, kako navode iz Ministarstva, može pomoći komasacija zemljišta.

“Komasacija zemljišta omogućava poboljšanje strukture poljoprivrednih gazdinstava i posjeda, povećavajući njihovu ekonomsku i socijalnu efikasnost. Ovaj proces uzima u obzir potrebe i iskustva vlasnika parcela, dizajnirajući novi raspored zemljišnih parcela koji odgovara njihovim potrebama”, rekli su iz Ministarstva.

Pilot-područje za ovaj projekat obuhvata 430 hektara na jugoistoku Crne Gore, uključujući sela Mataguži i Vranj.

U projekat je uključeno preko 700 vlasnika zemljišta koji daju informacije o postojećem stanju vlasništva, strukturi gazdinstava, poljoprivrednim aktivnostima i interesu za učešće u projektu.

Tim stručnjaka iz FAO i Ministarstva radi na Studiji izvodljivosti, koja će procijeniti postojeće stanje i interes vlasnika za komasaciju.

Trenutno se obavljaju pojedinačni intervjui sa svim identifikovanim vlasnicima i korisnicima zemljišta kako bi se prikupile detaljni podaci o vlasništvu i strukturi gazdinstva, poljoprivrednim aktivnostima, potrebi za komasacijom zemljišta, zainteresovanosti za učešće u projektu te željama i preferencijama vlasnika u vezi sa kupovinom, prodajom, zakupljivanjem, ili davanjem zemljišta u zakup.

To osigurava da svaki vlasnik zemljišta bude dobro informisan i da ima pravo učešća u donošenju odluka.

“Projekt komasacije ima za cilj smanjenje broja parcela na pola, uz udvostručenje njihove površine, što će omogućiti pravilniji oblik parcela i bolji pristup poljoprivrednoj infrastrukturi. Ove promjene će stvoriti konkurentnije farme i preduzetne poljoprivrednike spremne za evropsko tržište”, poručili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su konstatovali da komasacija zemljišta predstavlja ključni korak ka stvaranju održive i konkurentne poljoprivrede u Crnoj Gori.

“Vlasnici zemljišta u pilot području Mataguži-Vranj pozvani su da iskoriste ovu priliku i aktivno učestvuju u projektu koji će značajno unaprijediti njihove posjede i cjelokupnu ruralnu ekonomiju”, zaključuje se u saopštenju.

