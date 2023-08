Blažo Jovanić pred sudom 13. oktobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić pred sudom će se naći 13. oktobra.

Jovaniću se sudi povodom optužbi da je formirao kriminalnu organizaciju, u kojoj su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, te da je oštetio državu i osam kompanija za značajne iznose, prenosi portal RTCG.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužicu protiv Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Dejana Golubovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća Titan security, Securitas Montenegro Podgorica, Top force system iz Nikšića i Ogimar MNE Podgorica.

Sudsko vijeće, kojim predsjedava sudija Zoran Radović, odbilo je ranije predlog odbrane da se ukine pritvor Jovaniću, koji se od hapšenja nalazi u Istražnom zatvoru.

Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je u februaru optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore podignutu protiv pomenutih osoba zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

“Nakon održanog ročišta, uvida u spise predmeta, ovaj sud je utvrdio da ne postoje greške niti nedostaci u optužnici i da optužnica sadrži sve elemente koje optužnica mora sadržati, a koji su propisani odredbom člana 292 Zakonika o krivičnom postupku. Iz dokaza prikupljenih u istrazi proizilazi da su okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret”, saopšteno je ranije iz Višeg suda.

