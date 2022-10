Bivšim zaposlenima u državnim kompanijama koje su otišle u stečaj otpremina 12 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Radničke partije, Maksim Vučinić, predao je danas u skupštinsku proceduru Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku bivšim zaposlenima u državnim kompanijama koje su završile u stečaju, kojim je predviđena otpremnina od 12 hiljada EUR.

Primjenom tog zakona bi se, kako je kazao, ostvarila socijalna pravda prema bivšim zaposlenim koji su bili prinuđeni da prekinu radni odnos, prenosi portal RTCG.

Vučinić je na konferenciji za novinare predložio da se otpremnina od 12 hiljada EUR umanjuje za iznos koji je bivšem zaposlenom isplaćen iz Fonda rada na ime prestanka radnog odnosa kod poslodavca zbog stečaja ili zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Iz Radničke partije su naveli da je Skupština krajem prošle godine usvojila Zakon o finansijskoj podršci za bivše zaposlene iz sektora rudarske i metalske industrije.

“Nedavno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopšteno da su do sada donijeta rješenja u korist 1,08 hiljada radnika, mahom iz Rudnika boksita Nikšić, Kombinata aluminujuma, Rudnika olova i cinka Mojkovac, Rudnika Šuplja stijena Pljevlja i drugih, a da otpremnine iznose od deset hiljada do 12 hiljada EUR”, rekli su iz Radničke partije.

Oni su objasnili da u odnosu na ovaj zakon, predlog predsjednika Radničke partije obuhvata radnike svih državnih preduzeća koja su završila u stečaju, kao i bivše radnike rudarsko-metalskog sektora koji su bili diskriminisani tim usvojenim zakonom.

“Njime se predviđa kriterijum da pravo mogu ostvariti svi oni koji nakon gubitka posla zbog stečaja nijesu kod drugog poslodavca zasnovali radni odnos na neodređeno vrijeme. Naravno, svi oni koji su obuhvaćeni socijalnim programom ili ostvarili pravo po Zakonu za rudarsko-metalski sektor neće biti ponovo obuhvaćeni ovim zakonom”, rekao je Vučinić.

Zakonom koji je već usvojen je definisano da pravo na podršku imaju radnici koji zbog stečaja, nijesu zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca, bez dodatka “na neodređeno vrijeme”.

Vučinić je predložio da pravo na finansijsku podršku može ostvariti bivši zaposleni koji je nakon uvođenja stečaja u kompanijama prijevremeno ostvario pravo na penziju.

On je rekao da će se o njegovom predlogu tek raspravljati na skupštinskim odborima, te da očekuje saradnju resornih ministarstava kada je u pitanju procjena fiskalnog uticaja.

“S obzirom na to da su u periodu tranzicije najviše stradala preduzeća rudarsko-metalskog sektora ne očekujem da će broj radnika koje ovaj zakon obuhvata biti veći od broja koji je obuhvatao pomenuti Zakon za rudarsko-metalski sektor”, zaključio je Vučinić.

