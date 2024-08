Bivšim radnicima KAP-a preko 1,15 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost da se preko 1,15 miliona EUR isplati iz tekuće budžetske rezerve za 88 penzionera Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

To je saopšteno iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga nakon današnje sjednice Vlade.

Iz Ministarstva su kazali da su se 26. maja prošle godine tom resoru obratili bivši radnici KAP-a, povodom pogrešno obračunatih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, tačnije odlaska u penziju 2005. godine.

Precizira se da im nijesu uplaćeni doprinosi za noćni rad, što se reflektovalo na umanjeni iznos penzije.

Taj resor je, kako se navodi, kao pravni sljedbenik Ministarstva rada i socijalnog staranja, cijenivši kompletnu hronologiju, kao i priloženu dokumentaciju, utvrdio da dugovanje neisplaćenih potraživanja iznosi 1,151,463.29 EUR, a to, kako se dodaje, na osnovu spiska povjerilaca kojima su priznata, a nijesu isplaćena potraživanja u cjelosti, budući da u stečajnoj masi trenutno nema sredstava za raspodjelu stečajnim povjeriocima, ovjerenog od stečajne uprave KAP-a.

„Dakle, nesporan je zaključak da je Vlada dužna da reguliše svoja dugovanja prema 88 penzionera KAP-a“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada usvojila informaciju o rješavanju isplate priznatih, a neisplaćenih potraživanja u cjelosti za 88 penzionera KAP-a.

„I dala saglasnost da se sredstva u iznosu od 1,151,463.29 EUR isplate iz tekuće budžetske rezerve za 88 penzionera KAP-a“, navodi se u saopštenju.

