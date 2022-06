Bivši zaposleni MA u petak ispred Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni Montenegro Airlinesa (MA) u petak će protestovati ispred zgrade Vlade.

“Novi protest je simbolično zakazan u petak, u pet do 12”, kazali su predstavnici bivših radnika MA.

Oni su dodali da se protesti, zbog neispunjenja zahtjeva, nastavljaju ispred zgrade Vlade.

Bivši radnici MA su u prethodnom periodu organizovali blokadu saobraćajnice prema podgoričkom aerodromu, na po sat.

Blokada je bila reakcija na neispunjene zahtjeve koji se odnose na povezivanje radnog staža i isplatu neizmirenih zarada i otpremnina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS