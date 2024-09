Bivši radnici Vektra Norda traže hitan prijem kod Gjeloshaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nekadašnji radnici Vektra Norda traže hitan prijem kod ministra ekonomskog razvoja Nika Gjeloshaja i poručuju da neće dozvoliti da institucije žmure pred njihovim problemima koji su kulminirali 2018. godine, kada je to preduzeće otišlo u stečaj.

Predstavnici radnika Milovan Mrdak, Slavko Špicer i Milo Šćepanović podsjetili su da im nije isplaćeno preko 60 zarada i doprinosi za osam godina, piše Pobjeda.

„Tražimo hitan prijem i iznalaženje rješenja koje je prihvatljivo za radnike i Vladu. Raznim pravnim mahinacijama prethodnih upravljača državnom, a kasnije privatnom imovinom, kao radnici u drvoprerađivačkoj industriji u opštini Kolašin, ostali smo bez socijalnog programa koji nam je bio obećan. Strpljivo smo čekali, osjetili da država i nadležno ministarstvo ne preduzimaju ništa po našim zahtjevima, zato tražimo hitan sastanak“, navodi se u dopisu upućenom Gjeloshaju.

Oni su poručili da će, ukoliko se hitno ne nađe rješenje, preduzeti sve mjere kako bi odbranili svoja zagarantovana ustavna prava.

Vektra Nord je nastala nakon što je biznismen Dragan Brković 2007. godine kupio kolašinsko preduzeće Impregnacija drveta (ID) i zaposlio 30-ak starih radnika.

Mrdak, Špicer i Šćepanović tvrde da su dva puta prevareni kada je riječ o socijalnom programu, imajući u vidu da nije ispoštovan ni nakon prodaje ID, ni nakon stečaja u Vektra Nordu.

„Ne može se država distancirati od naših problema, jer nijesu ID prodali radnici, nego država. Postoje i pravosnažne presude Osnovnog suda u Kolašinu i Višeg suda u Bijelom Polju u našu korist, nakon spora koji smo pokrenuli zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Država treba da poštuje odluke svojih sudova i da postupa po njima. Mnogo je nejasnoća i nezakonitosti vezanih i za poslovanje i za period nakon stečaja kada je u pitanju Vektra Nord. Na sva ta pitanja država treba da odgovori i da sve objasni“, naveli su bivši radnici.

Oni su poručili da ne pristaju na argumentaciju koju su nedavno čuli od ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića da njegov resor nije nadležan za rješavanje obaveza iz radnog odnosa zaposlenih koji su radili u kolektivima koji su bili u stečaju.

