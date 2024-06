Bivši radnici Košute najavljuju štrajk glađu ispred Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute zaustavili su i danas saobraćaj između Cetinja i Podgorice u mjestu Kruševo ždrijelo, najavljujući štrajk glađu ispred zgrade Vlade.

Predstavnica bivših radnika, Dijana Vujović, kazala je da slijedi najavljena radikalizacija protesta, a čije će pojedinosti uskoro biti poznate, prenosi Cetinjski list.

“Imamo tračak nade da će nas neko nakon tri i po mjeseca protesta pozvati na razgovor. Nijesmo izašli iz hira na ulicu, već da tražimo svoja prava. Još jednom ćemo pisati poslaničkim klubovima i postaviti pitanje: Zašto se radnici Košute ignorišu?”, pitala je Vujović.

Ona je kazala da su se nadali da će se naći neko rješenje za njihov problem.

“Štrajkovaćemo glađu jer jedino nam to rješenje ostaje. Jedan dio radnika ostaće da protestuje ovdje, dok će drugi dio ići ispred Vlade Crne Gore. Čim riješimo proceduru oko najave protesta radikalizovaćemo protest”, rekla je Vujović.

Saobraćaj je danas zaustavljen do 13 sati i 30 minuta.

Bivši radnici Košute traže od Vlade da im se isplati devet zarada u ukupnom iznosu od oko dva miliona EUR i poveže radni staž.

