Bivši radnici firme “Radoje Dakić” dobijaju 9,84 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nakon više od godinu čekanja na isplatu sredstava, 581 bivši radnik nekadašnjeg industrijskog giganta “Radoje Dakić” dobiće 9,84 miliona EUR.

To je Danu potvrdio predsjednik Koordinacionog odbora bivših radnika preduzeća, Milan Vukčević.

On je istakao da očekuju da sredstva budu operativna u toku naredne sedmice, čime bi dio radnika u potpunosti naplatio svoja potraživanja.

“Odluke o namirenju 581 bivšeg radnika postale su pravosnažne, pa će 218 bivših radnika fabrike mašina biti u cjelosti namireno, odnosno njima će biti isplaćeno 4,9 miliona EUR, a 363 radnika transmisija biće djelimično namireno, 33,96 odsto, što ukupno iznosi 4,9 miliona EUR. Od naredne sedmice sredstva će biti operativna u ukupnom iznosu od 9,84 miliona EUR”, precizirao je Vukčević.

Bivši radnici fabrike “Radoje Dakić” protestuju već deceniju i po, tražeći od države da im se isplate potraživanja po različitim osnovama.

Fabrika je 1997. godine zapošljavala oko 1,8 hiljada radnika, a u stečaj je zvanično otišla 2016. godine, tačno 70 godina nakon osnivanja.

Radnici su sa protestima počeli 2009. godine, a nedavno su obilježili i 14 godina od početka svakodnevnih protesta koje su održavali ispred najznačajnijih državnih institucija.

Radnici pokušavaju da naplate svoja dugovanja već duži period, a prema različitim navodima, njima se duguje na desetine miliona po raznim osnovama.

Kako navodi Vukčević, uprkos isplati sredstava, ne može se reći da će dugogodišnja nepravda koju trpe radnici biti ispravljena.

Ova grupa bivših radnika nekadašnje fabrike naplatu sredstava u iznosu od 9,84 miliona EUR čeka od donošenja odluka, 24. marta prošle godine. Zbog blokade ovih sredstava, radnici su protestovali u više navrata, a čak su se obraćali i Advokatskoj komori, tražeći zaštitu.

Kompletni spisi u vezi sa stečajem bivše fabrike “Radoje Dakić” u jednom periodu nalazili su se u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), zbog čega su sve radnje u ovom postupku bile stopirane dok dokumentacija nije vraćena Privrednom sudu, odnosno sudiji Draganu Vučeviću, kome je dodijeljen predmet nakon hapšenja bivšeg predsjednika tog suda Blaža Jovanića.

Vukčević je dodao da bivši radnici čekaju i naplatu sedam miliona po odluci donijetoj prošle godine.

“Sa skoro svim sudovima imamo korektan odnos i nadamo se da će i u narednom periodu biti riješeno još 12 postupaka koji se vode. Očekujemo da će sve odluke biti uskoro usvojene kako bi se naplatili i drugi radnici”, kazao je Vukčević.

Među bivšim radnicima ima čak 357 njih koji do sada nijesu uspjeli da naplate ni cent svojih potraživanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS