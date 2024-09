Bivši direktor NPCG najavio krivične prijave zbog odluke o razrješenju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši direktor Javnog preduzeća za upravljanje nacionalnim parkovima (NPCG), Vladimir Martinović, najavio je krivične prijave povodom odluke Vlade da ga razriješi sa te pozicije.

Martinović je Vijestima kazao da su podaci o poslovanju državnog preduzeća na osnovu kojih je smijenjen, zamijenjeni, odnosno da su u odluci o smjeni podaci o poslovanju iz 2022. godini, kada je kompanija zabilježila minus, predstavljeni kao poslovni rezultat u prošlu godinu.

Prema finansijskim izvještajima koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave, NPCG su u 2022. godini bili u minusu 581,88 hiljada, dok su prošlu godinu završili sa plusom od 20,33 hiljade EUR.

Preduzeće je dobilo pozitivno mišljenje revizora za prošlu godinu.

Martinović je rukovodio preduzećem od novembra 2022. godine.

Vlada je Martinovića razriješila na sjednici 5. septembra, a za novu direktorku imenovala Marinelu Đuretić.

Smjenu Martinovića je predložio ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, a odluku je potpisao primjer Milojko Spajić.

U obrazloženju razrješenja koje je objavljeno na sajtu Vlade, Ćulafić je naveo da je poslovanjem NPCG ugrožen javni interes, a kao ključni razlog naveo to što je ta firma prošle godine poslovala sa minusom od 581,88 hiljada EUR, dok su u 2022. imali plus od 20,33 hiljade.

Podaci iz izvještaja o radu koji su dostupni na sajtu preduzeća za posljednje dvije godine, ipak, pokazuju da su brojke zamijenjene, odnosno da je firma 2022. bila u minusu od 580 hiljada, dok je prošlu godinu završila profitom višim od 20 hiljada EUR.

Zamijenjene su godine i podacima koji se tiču neto prihoda od prodaje, pa umjesto 3,71 milion EUR za prošlu i 1,89 miliona za 2022. godinu, piše obrnuto.

Vijesti su Ćulafića pitale zbog čega je predložio razriješenje, zašto su podaci u dokumentu upućenom Vladi zamijenjeni prošlogodišnjim, kao i da li sufalsifikovani, ali odgovori do zaključenja broja nijesu stigli.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS