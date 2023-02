Bilateralna saradnja osnova za ispunjenje završnih mjerila u oblasti konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bilateralna saradnja sa njemačkim kolegama u oblasti konkurencije i državne pomoći osnova su za ispunjenje završnih mjerila u osmom pregovaračkom poglavlju, koje se odnosi na konkurenciju, saopšteno je iz Agencije za zaštitu konkurencije (AZK).

Predsjednik Savjeta AZK-a, Dragan Damjanović, sastao se u utorak sa njemačkim ambasadorom u Crnoj Gori, Peterom Feltenom.

Sastanku su prisustvovali Azra Urbitsch iz ekonomskog sektora Ambasade i službenik AZK-a zadužen za međunarodnu saradnju, Luka Dedić.

„Na sastanku je razgovarano o postojećim aktivnostima koje se sprovode u saradnji nezavisnog tijela za zaštitu konkurencije u Nemačkoj – Bundeskartelamta i AZK-a, kao i mogućim vidovima unapređenja postojeće bilateralne saradnje u oblastima konkurencije i državne pomoći“, navodi se u saopštenju.

Damjanović je izrazio zadovoljstvo postojećom bilateralnom saradnjom sa njemačkim kolegama, ocijenivši da njihovo iskustvo u predmetnim oblastima može biti veoma korisno crnogorskim kolegama prilikom rješavanja izazovnih slučajeva sa kojim se svakodnevno susrijeću, u cilju što bolje pripreme za izazove koji predstoje nakon punopravnog članstva Crne Gore u EU.

On je istakao da regionalna integracija utemeljena kroz Berlinski proces, u ovom izazovnom trenutku za predpristupne pregovore sa EU, može ostvariti puni potencijal i dati dodatnu energiju na planu ispunjenja zahtjeva definisanih evropskom agendom.

Damjanović je rekao i da vjeruje da regionalni okvir nudi mogućnost da u budućnosti dođe do dublje integracije na polju državne pomoći, što bi značajno podiglo kvalitet funkcionisanja preduzeća u državnom vlasništvu i učinilo ih konkurentnim na regionalnom tržištu.

Felten je naglasio nedvosmislenu podršku punpravnom članstvu Crne Gore u EU i izrazio zadovoljstvo što Njemačka, kroz memorandum o saradnji, može pružiti suštinsku podršku reformskim naporima Crne Gore da dostigne evropske standarde i transformiše svoje tržište u održiv ekonomski sistem.

On je dodao da regionalna integracija kroz Berlinski proces, ostaje važan instrument na planu brže integracije zemalja Zapadnog Balkana u Uniju i da Crna Gora mora usmjeriti svu energiju ka evropskom putu.

Dogovorena je dalje inteziviranje saradnje na planu evropskih integracija u okviru pregovaračkog poglavlja osam.

