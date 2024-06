Bez većih promjena na naftnim tržištima

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima utorak je donio stabilizaciju cijena nafte iznad 84 USD.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 84,23 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 80,36 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje su pred kraj trgovine obilježile optimistične procjene o potražnji u ljetnom tromjesečju.

Američka investiciona banka Goldman Sachs procijenila je prošle sedmice da bi zbog snažne potražnje u ljetnoj sezoni putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) tržište u trećem tromjesečju trebalo bilježiti manjak u snabdijevanju od 1,3 miliona barela.

Optimizam signalizira i Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrđenom procjenom prema kojoj bi potražnja u ovoj godini trebalo da poraste 2,25 miliona barela dnevno. Grupa je odlučila da postepeno poveća snabdijevanje od kraja godine.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), koja savjetuje članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), uključujući vodeće potrošače, očekuje upola slabiji rast, za nešto više od milion barela dnevno.

