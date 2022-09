Bez otkupa jeftinijih akcija EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mali akcionari Elektroprivrede (EPCG) neće moći u petak prodati svoje akcije po 4,49 EUR, za koliko će sopstvene akcije tada ponuditi EPCG, saopšteno je Vijestima od berzanskih učesnika na tržištu kapitala.

Odbor direktora Montenegroberze je u četvrtak prošle sedmice dao saglasnost da 11,81 milion sopstvenih akcija EPCG prodaje po 4,49 EUR na takozvanom aukcijskom tržištu, metodom N:1 čime se zaobilazi slobodno tržište.

Ova količine je deset odsto ukupnog broja akcija EPCG.

”Ovo je potpuno drugi segment tržišta na kojem se prodaje količina akcija koja je predmet aukcije po početnoj cijeni ili većoj. Na slobodnom tržištu akcije EPCG se sada mogu kupiti po cijeni od oko 3,6 EUR. Onaj ko u ovom slučaju kupi akcije EPCG na aukciji po cijeni od 4,49 EUR nema obavezu da otkupi akcije koje se nude po nižim cijenama na slobodnom tržištu”, saopštio je sagovornik Vijesti.

Ovu količinu sopstvenih akcija EPCG je dobio 2019. godine, kada je novcem ove državne energetske kompanije isplaćen dotadašnji suvlasnik italijanska A2A. Kompanije sopstvene akcije mogu posjedovati najduže tri godine prema Zakonu o privrednim društvima i taj rok za EPCG ističe 26. septembra.

Ukoliko ne proda akcije, EPCG će ih nakon ovog roka morati poništiti, i za njihovu vrijednost smanjiti iznos kapitala.

Iz Vlade je ranije saopšteno da su zainteresovani za kupovinu ovih akcija kako bi povećali učešće države. Predloženim rebalansom budžeta ostavljena je mogućnost da Vlada iznosom do 25 miliona EUR može kupiti kapital u kompanijama gdje je sada većinski vlasnik. Za taj iznos, po ovim cijenama, mogli bi kupiti skoro polovinu akcija koje prodaje EPCG.

Plan je da EPCG kasnije ovim novcem kupi imovinu nikšićke Željezare, koju bi koristila za svoje potrebe i proizvodnju struje iz solarnih panela.

Imovina Željazare u katastru je upisana na firmu Tosčelik iz Turske, a ne na istoimenu firmu u Crnoj Gori.

Vijesti pišu da se zbog ovakvog načina prodaje sopstvenih akcija državne kompanije i najave Vlade da će ih kupiti, postavlja pitanje da li je javni interes da se zaobiđu akcije koje se nalaze na strani ponude po nižim cijenama od 4,49 EUR. Odnosno zašto bi se novcem poreskih obveznika kupovale akcije po 4,49 EUR, dok su na slobodnom tržištu istovremeno ponuđene akcije po nižim cijenama.

Mali akcionari EPCG imaju ukupno svega nešto više od jedan odsto akcija.

