Bez cost-benefit analize ne kupovati Željezaru i ne graditi solarnu elektranu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kupovina nikšićke Željezare od Elektroprivrede (EPCG) i eventualno građenje solarne elektrane na prostoru te fabrike bila bi jako neodgovoran potez bez cost-benefit analize, ocijenio je redovni profesor Mašinskog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, Igor Vušanović.

“Informacije i odgovor na pitanje o isplativosti kupovine Željezare i građenja solarne elektrane treba da pojasni cost-benefit analiza ove investicije, bez čega bi bilo jako neodgovorno ući u jedan ovakav aranžman. Imajući u vidu druge lokacije u Crnoj Gori pogodne za izgradnju solarnih elektrana, a koje su znatno jeftinije za kupovinu ili zakup, lako je doći do zaključka gdje je povoljnije rješenje za gradnju velikih solarnih energetskih objekata”, rekao je Vušanović Pobjedi.

On je naveo da ono što je jako opasno jeste da se zbog populizma velikog broja političara, menadžera u javnim preduzećima i drugih donosilaca odluka, mogu donijeti odluke koje nemaju ekonomsku opravdanost, a čije ćemo posljedice na kraju platiti svi zajedno bez obzira za koju smo politiku, koje smo vjere ili nacije.

“Brojevi i činjenice su uvijek neumoljivi i najbolje će nam pokazati kako dobre tako i loše odluke koje su se donosile, koje se donose i koje će se tek donositi”, kazao je Vušanović.

On je naveo da EPCG kao kompanija čija je osnovna djelatnost proizvodnja električne energije, treba da bude zainteresovana da radi nove energetske proizvodne objekte, a posebno one koji zovemo obnovljivim (vjetro, hidro i solarne elektrane) zbog potreba koje nameće Pariski klimatski sporazum iz 2018. godine, čiji je Crna Gora potpisnik.

“Električna energija iz solarnih elektrana je svakako jedna od najvažnijih i po potencijalu najznačajniji izvor kojeg Crna Gora ima, pa zbog te činjenice treba da bude u svim prioritetima razvoja EPCG, a i drugih energetskih kompanija u Evropi, gdje god postoji značajan solarni potencijal”, rekao je Vušanović.

On je naveo da su prije bilo kakve odluke o ulaganjima sredstava iz EPCG kao državne kompanije, a koja su i sredstva svih građana Crne Gore, potrebne detaljne studije i elaborati koji bi trebalo da potvrde ili ne potvrde opravdanost ulaganja u nove kapacitete, kao i da jasno pokažu benefite koji će se ili neće ostvariti.

“Prostor Nikšića kao mjesta za solarnu elektranu u poređenju sa drugim lokacijama u Crnoj Gori treba pažljivo elaborirati i procijeniti, posebno imajući u vidu činjenicu da je za početak bilo kakve investicije na ovoj lokaciji u Nikšiću najprije potrebno utrošiti značajna sredstva (25 miliona EUR) za kupovinu prostora, imovine željezare Nikšić, na kojoj je planirana buduća solarna elektrana”, rekao je Vušanović.

Iz EPCG Pobjedi nijesu odgovorili na pitanja da li je isplativa kupovina željezare i građenje solarne elektrane na prostoru te fabrike, kao ni na pitanje da li je ova državna elektroenergetska kompanija napravila biznis plan i analizu povodom najavljene investicije.

Vušanović je kazao da grubi proračuni govore da je na prostoru nikšićke željezare moguće izgraditi solarnu elektranu snage oko 40 MW, koja bi godišnje proizvodila 45,24 GWh struje, što je pri prosječnoj cijeni na berzi za ovu godinu od 350 €/MWh čini bruto prihod od 15,8 miliona EUR.

“Hipotetički posmatrano, slična solarna elektrana bi mogla biti izgrađena na prostoru bivšeg Kombinata aluminijuma Podgorica – KAP, snage 100 MW i godišnje proizvodnje od oko 131,4 GWh, što daje finansijski efekat na nivou godine od 45,99 miliona EUR. Iz ovoga se jasno vidi da je izgradnja solarne elektrane u Podgorici na sličnoj lokaciji mnogo bolje isplativ potez nego pomenuta ideja sa željezarom Nikšić”, kazao je Vušanović.

On je naveo da Nikšić ima 1,13 hiljada sati sunca u toku godine, dok je Podgorica sa 1,31 hiljadu sati sunca što je 16 odsto bolja izdašnost.

“U poređenju sa ova dva grada, Ulcinj sa 1,44 hiljade sati godišnje daleko je najbolja lokacija za iskorišćenje energije sunca u Crnoj Gori, a gdje da podsjetim javnost već postoji spreman projekat Briska Gora instalisane snage 250 MW, koji se ne realizuje iz meni nepoznatih razloga”, kazao je Vušanović.

