Besplatna izrada web sajta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica i kompanija Laganoo omogućili su dodatan vid podrške razvoju ženskog preduzetništva kroz besplatnu izradu web sajta.

“Naime, uz podršku kompanije Laganoo, koja obuhvata kreiranje online prodavnica ili prezentacionih web sajtova, digitalnog marketinga i grafičkog dizajna, preduzetnice će imati priliku da dodatno unaprijede i promovišu svoj biznis”, navodi se u saopštenju.

Iz PG Biroa su rekli da kroz besplatnu izradu web sajta podržavamo predstavljanje njihovih proizvoda i usluga, te širenje njihove poslovne mreže.

Prijave za ovaj vid podrške su dostupne na sljedećem linku: https://laganoo.me/preduzetnice/.

Rok za prijave je do 31. marta.

“Pozivamo sve zainteresovane preduzetnice da iskoriste ovaj vid podrške koji će značajno unaprijediti njihovo poslovanje”, navodi se u saopštenju.

Podrška podrazumijeva besplatnu izradu web sajta, nakon čega preduzetnice nastavljaju održavanje istog uz mjesečnu pretplatu u skladu sa odgovarajućim paketom za njihov biznis.

