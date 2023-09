Berze oštro pale

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su prošle sedmice cijene dionica oštro pale jer je vrlo izgledno da će zbog visoke inflacije kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ali i drugim zapadnim zemljama, ostati povišene duži period nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice pao 1,9 odsto, na 33.963 boda, dok je S&P 500 potonuo 2,9 odsto, na 4.320 poena, a Nasdaq indeks 3,6 odsto, na 13.211 bodova, prenosi Hina.

U fokusu ulagača bila je prošle sedmice redovna sjednica američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed). Kao što se očekivalo, čelnici Feda ostavili su ključne kamatne stope nepromijenjene.

Međutim, većina njih procjenjuje da će zbog povišene inflacije do kraja godine trebati još jednom povećati kamate 0,25 postotnih bodova, u raspon od 5,5 do 5,75 odsto.

Prognoze čelnika Feda pokazuju, takođe, da bi se kamate mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Procjenjuju, naime, da je naredne godine moguće smanjenje kamata u dva navrata, dva manje nego što su očekivali u junskim procjenama. Tako bi se naredne godine kamata snizila ukupno 0,5 postotnih bodova, na 5,1 odsto.

Inflacija popušta, ali nedovoljno brzo. Tako bi, procjenjuju čelnici Feda, inflacija do kraja godine mogla pasti na 3,3 odsto, niži nivo nego što se očekivalo u junskim procjenama, no još znatno iznad Fed-ovog ciljanog nivoa od dva odsto. Na taj ciljani nivo inflacija bi mogla pasti tek 2026. godine.

Privreda je, pak, i dalje snažna, pa je smanjen rizik od recesije. Procjenu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini Fed je povećao na 2,1 odsto, što je dvostruko više u odnosu na prethodne procjene. Naredne godine bi rast mogao usporiti na 1,5 odsto.

Na konferenciji za novinare predsjednik Feda Jerome Powell kazao je u srijedu da je postignut napredak u borbi s inflacijom, ali da bi stopa trebalo da bude još niža da bi se moglo reći da je inflacija savladana.

„Ako kamate ostanu povišene duži period, doći će do većeg naprezanja sistema i većeg pritiska na privredu. A to, zajedno s povišenim prinosima na obveznice, u ovom trenutku loše utiče na tržište dionica”, kazao je portfelj menadžer u firmi Globalt, Thomas Martin.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,7 odsto, na 7.683 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,1 odsto, na 15.557 poena, a pariski CAC 2,6 odsto, na 7.184 boda.

