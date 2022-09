Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi oštro pali jer su ulagači nesigurni uoči odluka i poruka američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) o kamatnim stopama, inflaciji i rastu ekonomije.

Dow Jones skliznuo je 1,01 odsto, na 30.706 bodova, dok je S&P 500 pao 1,13 odsto, na 3.855 poena, a Nasdaq indeks 0,95 odsto, na 11.425 bodova, prenosi SEEbiz.

Oštar pad cijena dionica posljedica je nesigurnosti ulagača uoči odluka i poruka čelnika Fed-a s dvodnevne sjednice, koja završava danas.

Većina analitičara očekuje da će Fed ponovo, treći put u nizu, povećati ključne kamate 0,75 postotnih bodova, no nakon što su prošle sedmice podaci pokazali da je u avgustu u SAD-u inflacija bila viša od očekivanja, špekuliše se da bi Fed mogao povećati kamate i za cijeli postotni bod.

Fed će, takođe, na ovoj sjednici ažurirati svoje projekcije o inflaciji, nezaposlenosti, ekonomskom rastu i kretanju kamatnih stopa.

Ulagače je zabrinuo i podatak o padu građevinskih dozvola za kuće deset odsto, na 1,517 miliona, najniži nivo od juna 2020. godine, što ukazuje na slabljenje građevinske aktivnosti.

Među najvećim gubitnicama bila je dionica Forda, s padom cijene više od 12 odsto.

Taj proizvođač automobila izvijestio je da će ga visoka inflacija koštati oko milijardu USD i da je odgodio isporuke nekih vozila za četvrto tromjesečje zbog nedostatka dijelova.

„Osim neizvjesnosti u vezi sa inflacijom i kamatama, sada je tržište nesigurno i zbog toga što kompanije izvještavaju o pritiscima kojima su izložene, što će zasigurno smanjiti njihove marže. Stoga se može očekivati smanjenje procjena poslovnih rezultata kompanija u trećem tromjesečju”, kazao je direktor u banci BNP Paribas, Greg Boutle.

Ipak, ulagači se najviše plaše da bi se inflacija mogla zadržati na visokim nivoima duže nego što se očekivalo, što bi primoralo Fed na zaoštravanje monetarne politike i u narednoj godini.

A to bi moglo odvesti ekonomiju u dublju recesiju. Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, ali zasad je ta recesija plitka.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,61 odsto, na 7.192 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,03 odsto, na 12.670 bodova, a pariski CAC 1,35 odsto, na 5.979 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS