Berane ušlo u proces sertifikacije po BFC SEE standardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Berane je treća lokalna samouprava sjevera koja ulazi u proces sertifikacije po BFC SEE standardu za razvijanje ambijenta po mjeri biznis zajednice.

Predsjednici Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i Opštine Berane, Vuko Todorović potpisali su ugovor o sprovođenju postupka provjere lokalne samouprave u cilju dobijanja sertifikata o ispunjenosti standarda BFC SEE.

Iz PKCG su objasnili da opština koja ulazi u proces sertifikacije ima rok od godinu da kroz deset oblasti, u kojima je razvrstano više od 60 kriterijuma, uvidi slabosti i suštinski unaprijedi kvalitet usluga, transparentnost, efikasnost i nivo komunikacije sa lokalnom poslovnom zajednicom.

Drakić je kazala da joj je zadovoljstvo što je danas imala priliku da sa Todorovićem razgovara o mogućnostima zajedničkog rada na unapređenju investicione klime i podrške privredi ovoga kraja.

“Pored poslovnog ambijenta, razmotrili smo i mogućnosti za realizovanje zajedničkih aktivnosti na promociji prirodnih i privrednih potencijala Berana, te na koji način bi Privredna komora mogla dati doprinos boljem prezentovanju ove opštine stranim investitorima”, rekla je Drakić.

Ona je navela da je uvjerena da lokalna privreda cijeni proaktivan pristup rukovodstva opštine da ambijent za privređivanje učini što atraktivnijim, te da će otpočinjanje procesa sertifikacije prema BFC standardu predstavljati dodatni impuls njihovoj intenzivnijoj saradnji.

Todorović je kazao da je zadovoljan zbog prilike da sa gostima iz PKCG vodi kvalitetan razgovor o poslovnom ambijentu.

“Siguran sam da će Opština Berane i Privredna komora dobro sarađivati kako na ovom projektu, tako i šire, te da će to dati rezultate. Privredna komora je institucija koja može dosta da pomogne našoj privredi. Kao lokalna uprava smo voljni da radimo na ubrzanom razvoju Berana, a u tom duhu je i potpisivanje ovog dokumenta. Proces sertifikacije će imati uticaj na lokalnu administraciju, kako bismo iz njega učili i unaprijedili naš rad”, rekao je Todorović.

Sagovornici su se saglasili da preduslov razvoja Berana, ali i cijelog sjevera, predstavlja putna i kapitalna infrastruktura, te da bi izgradnja druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice trebalo da bude prioritet donosilaca odluka u narednom periodu.

“Berane će izgradnjom infrastrukture postati vrlo interesantno područje za investitore i želimo da budemo spremni da ih usmjerimo na pravi način”, kazao je Todorović, ističući povoljnosti za smještaj proizvodnih kapaciteta koje nude postojeća i planirana biznis zona.

Tokom sastanka najavljeno je da će Opština uspostaviti poslovni savjet koji će imati važnu konsultativnu ulogu ne samo u oblasti privrede, već i na unapređenju administracije, te otklanjanju biznis barijera. Takođe, bilo je riječi i o predstojećoj, prvoj naučnoj konferenciji u Beranama, čiji je cilj da se kroz sinergiju dođe do rješenja za trasiranje razvoja grada i sprečavanje migracija.

U radu sastanka učestvovali su predsjednik SO Berane Novica Obradović, potpredsjednik Opštine Damjan Ćulafić, menadžer Opštine Marko Lalević i savjetnica predsjednika Ana Sekulić, kao i savjetnik predsjednice PKCG Dragoljub Bulatović i direktor Sektora za analize istraživanja Miljan Šestović.

