Benefit od svake inicijative koja omogućava brži promet i zajedničko tržište rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sa aspekta turizma, svaka inicijativa koja bi omogućila brži i jednostavniji promet robe, usluga i kapitala, prije svega olakšala prelazak granica i uspostavljanje zajedničkog tržišta rada, predstavlja benefit za svaku državu, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva su na pitanje na koji način bi inicijativa Otvoreni Balkan mogla eventualno doprinijeti crnogorskom turizmu i da li bi u nekom dijelu bilo olakšano zapošljavanje sezonskih radnika, odgovorili da je u izvornom obliku ta inicijativa ekonomski projekat koji se fokusira na ljude iz regiona, građane i biznis i predstavlja šansu da u odnosima preovladava veliki nivo razumijevanja i solidarnosti, što nije baš bila karakteristika Zapadnog Balkana u prethodnom periodu.

„Kada je u pitanju konkretno inicijativa Otvoreni Balkan, u toku je formiranje Radne grupe od crnogorske Vlade, koju će činiti predstavnici više ministarstava, i čiji će zadatak biti detaljno analiziranje i procjena koliko je inicijativa Otvoreni Balkan u skladu sa ciljem članstva države u Evropskoj uniji (EU)“, rekli su iz Ministarstva agenciji Mina-business.

Na osnovu sveobuhvatnih analiza i izvještaja, pokazaće se svi benefiti i nedostaci te inicijative.

Kako su naveli iz Ministarstva, ukoliko dođe do potpisa inicijative, sve zemlje potpisnice bi morale da usklade zakonsku regulativu koja regulišu oblast zapošljavanja.

„Napominjemo, crnogorski zakonski okvir se prije svega prilagođava zakonskoj regulativi EU i bez obzira na inicijativu Otvoreni Balkan, Crna Gora intenzivno sprovodi aktivnosti na planu što jednostavnijeg zapošljavanja, a u skladu sa EU. U praksi to podrazumjeva da bi radnici iz zemalja članica potencijalnog Otvorenog Balkana imali isti status u svim zemljama kada je zapošljavanje u pitanju“, objasnili su iz Ministarstva.

Govoreći o problemu radne snage u sektoru turizma, iz Ministarstva su podsjetili da je to prepoznato kao jedan od dominantnih strateških problema.

„S tim u vezi, svake godine, poslodavci se suočavaju sa ovom problematikom. Nedostatak kvalifikovane radne snage karakterističan je ne samo za Crnu Goru, već i za zemlje okruženja i Evrope“, dodali su iz Ministarstva.

Suočeni sa tom problematikom, poslodavci su, kako su naveli, primorani da angažuju sezonske radnike iz regiona, pa bi, u tom smislu, bilo značajno smanjiti barijere prilikom zapošljavanja.

„Pojednostavljivanje postupka registracije zaposlenih predstavljalo bi značajan podsticaj privredi da ažurno izvršava svoje obaveze ka državi. Angažovanje sezonske radne snage predstavlja segment tržišta rada koji je mnogo dinamičniji od klasičnog zaposlenja, pa je važno da se sprovede više mjera za pojednostavljenje i ubrzavanje registracije sezonskih radnika u Crnoj Gori“, poručili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su naglasili da se uz ozbiljnu pripremu i koordinaciju svih relevantnih institucija mora stvoriti ambijent koji će omogućiti nesmetano odvijanje ljetnje turističke sezone koja je već uveliko u toku.

„Cilj nam je da zaživi objedinjena elektronska prijava sezonskih radnika kroz izradu elektronskog veb portala, koji će služiti kao sredstvo za komunikaciju između institucija i podnosioca zahtjeva, odnosno radnika ili poslodavca“, dodali su iz Ministarstva.

Sadašnji spektar priznatih zanimanja i profila aktivnosti odgovara samo u ograničenom obimu zahtjevima sektora turizma.

„Prema evropskom iskustvu, moramo imati jaču fleksibilnost obrazovanja. Imajući u vidu kompleksnost i multiplikativnost turizma, neophodno je nastaviti reforme u sistemu obrazovanja i zdravstva“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su ocijenili da se pažnja mora usmjeriti i na razvoj ljudskih resursa u turizmu.

„Ljudi su u turizmu najvažnija karika, jer prenose prepoznatljive destinacijske vrijednosti kroz iskustvo koje se pamti“, zaključili su iz Ministarstva.

