Bečić čestitao Dan opštine Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nove investicije i razvojni projekti dodatno će unaprijediti ekonomiju i privredu Tivta i trasirati put ka novim vizijama razvoja, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

Bečić je čestitao 21. novembar – Dan opštine Tivat, predsjedniku Opštine Željku Komnenoviću, predsjedniku lokalnog parlamenta Miljanu Markoviću i svim građanima.

“Današnji dan je prilika da se prisjetimo naših hrabrih predaka koji su nesebičnim prinošenjem žrtve Narodnooslobodilačkoj borbi i antifašizmu postavili temelje na kojima počiva slobodarski i multikulturalni duh grada”, naveo je Bečić.

Kako je kazao, Tivat danas predstavlja simbol modernog razvoja Crne Gore i jednu od najznačajnjih turističkih destinacija, prožetu kosmopolitskim duhom ljudi iz čitavog svijeta kojima Tivat svakodnevno otvara svoja vrata.

Bečić je istakao da vjeruje da će kroz dalju saradnju Vlade i lokalne samouprave rezultati postignuti u prethodnom periodu doprinijeti i budućim uspjesima.

“I da će nove investicije i razvojni projekti dodatno unaprijediti lokalnu ekonomiju i privredu i trasirati put ka novim vizijama razvoja, dajući time doprinos boljem i kvalitetnijem životu svih građana Opštine”, rekao je Bečić.

