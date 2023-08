Barani u velikom broju podržali peticiju za spas Instituta

Bar, (MINA-BUSINESS) – Veliki broj Barana potpisao je peticiju za spas Instituta „Simo Milošević“, a među njima bili su predstavnici političkog i javnog života, medicinski radnici, ali i brojni građani.

Popisivanje peticije je organizovano u četvrtak veče na početku šetališta kralja Nikole, u okviru kampanje koju je Unija slobodnih sindikata (USSCG) pokrenula u saradnji sa sindikalnom organizacijom preduzeća i Opštinom Herceg Novi.

Predsjednica Sindikata Instituta, Marija Obradović, kazala je za Radio Bar i portal Bar info da je problem tog preduzeća višedecenijski.

„Dugo je to zanemarivanje, koje je sada, unazad godinu i po, kulminiralo i došlo na naplatu, što podrazumijeva veliki rizik od gašenja Instituta. Mi u prethodnih godinu i po imamo intenzivne egzistencijalne probleme, koji se ogledaju prvenstveno u činjenici da platu nijesmo dobijali nekada tri, a nekada čak pet mjeseci, što je dovelo do egzodusa medicinskih i nemedicinskih radnika“, rekla je Obradović.

To je, kako je navela, rezultiralo time da se sa maksimalnog kapaciteta dođe do jedne i po zgrade u kojoj se rehabilituju pacijenti.

„Ako se nastavi ovakva situacija, bojim se da će to dovesti do potpunog gašenja Instituta. Time će crnogorski osiguranici izgubiti jedinu instituciju u kojoj je moguće da dobiju medicinsku rehabilitaciju. Samim tim ćemo izgubiti svi, zbog činjenice da se rehabilitacija, koja je zagarantovana zakonom naše države, kao i zakonom Svjetske zdravstvene organizacije, neće moći sprovesti, jer nema drugog mjesta i alternative za Institut“, poručila je Obradović.

Ona je ocijenila da se Institut mora sačuvati za buduće generacije.

Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi, Ivan Otović, saopštio je da lokalna uprava od početka kampanje pruža svu moguću podršku.

On je rekao da je Herceg Novi sudbinski vezan za Institut i da bi bez njega izgubio ulogu jednog od turističkih centara regiona.

Otović je podsjetio da su na vanrednoj Skupštini odbornici jednoglasno usvojili predlog odluke o davanju 27,5 hiljada EUR iz budžetske rezerve sindikalnoj organizaciji Instituta.

Takođe je Turistička organizacija Herceg Novog uplatila pomoć Institutu u iznosu od deset hiljada EUR.

„Nažalost, zbog zakonskih ograničenja, nijesmo u mogućnosti da pomognemo u većem iznosu, jer lokalna uprava nema ovlašćenja da bude direktni činilac u raspletu oko budućnosti Instituta, ali se mi na sve institucionalne i vaninstucionalne načine, zajedno sa sindikatom, borimo da nešto učinimo“, zaključio je Otović.

