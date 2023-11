Bar u procesu sertifikacije po BFC SEE standardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar počela je proces sertifikacije po BFC SEE standardu čime želi da dodatno unaprijedi rad lokalne administracije i potvrdi da razvija poslovno okruženje po mjeri biznis zajednice, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Ugovor o sprovođenju provjere lokalne samouprave u cilju dobijanja sertifikata o ispunjenosti standarda BFC SEE potpisali su predsjednica Privredne komore Nina Drakić i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, koji su razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje u cilju razvijanja još povoljnijeg poslovnog i ambijenta za investicije.

“BFC SEE je međunarodni standard kojim se provjerava koliko je poslovno okruženje na lokalnom nivou povoljno za razvoj privrede i privlačenje investicija. Proces sertifikacije je veoma zahtjevan i traje godinu, dok je važnost sertifikata tri godine”, navodi se u saopštenju.

Drakić je kazala da je više od 50 opština iz regiona, koje su zavrijedile ovaj sertifikat u prethodnom periodu, na kraju procesa postalo efikasnije, transparentnije i na znatno višem nivou saradnje sa poslovnim okruženjem.

“Jako ohrabruje proaktivan pristup predsjednika Opštine Raičevića i njegovog tima, koji i na ovaj način pokazuju spremnost da u kontinuitetu i suštinski unapređuju kvalitet servisa za privredu”, rekla je Drakić.

Bila je ovo prilika da budu predstavljeni rezultati godišnje Analize poslovanja crnogorske privrede koji pokazuju da je u Baru bilanse za prošlu godinu predalo 26 odsto više privrednih subjekata nego prethodne godine. Oni su ostvarili prihode koji 27,6 odsto veći, ali uz dobit koja se sedam odsto manja nego godinu ranije. Ujedno se bilježi i rast zaposlenosti od 15 odsto.

“Barska privreda je za svaku pohvalu i imaće punu podršku Komore da nastavi putem razvoja”, rekla je Drakić.

Raičević je naveo da je opštinska uprava privržena partnerstvu sa lokalnom biznis zajednicom, te da je uspjela u veoma izazovnim godinama oporavka od kovid krize da unaprijedi poslovni ambijent.

“Ovo je pravi trenutak da započnemo još jednu etapu kroz ispunjavanje svih preduslova za dobijanje BFC SEE sertifikata. Raduje što ćemo biti jedna od prvih opština koja će se sertifikovati po novom metodu, čime dokazujemo da želimo unaprijediti rad lokalne samouprave i učiniti ga efektivnijim i naravno još transparentnijim”, kazao je Raičević.

Da je Opština Bar spremna da uđe u proces sertifikacije, po riječima prvog čovjeka grada, govori činjenica da je usvojen Strateški plan razvoja, formiran nadležni Sekretarijat i konstituisan Savjet za lokalni ekonomski razvoj.

“Siguran sam da će Savjet i tokom procesa sertifikacije dati dodatni doprinos da politike na lokalnom nivou budu prilagođene potrebama privrede. Uvjeren sam da ćemo kroz zajedničku saradnju doći do ispunjenja uslova i naredne godine Dan opštine proslaviti dobijanjem zvaničnog sertifikata koji će nam pomoći u daljem radu i kreiranju lokalnih politika”, rekao je Raičević.

Prema njegovim riječima, raduju podaci o barskoj privredi koje je navela predsjednica Drakić. Ističe da Bar ima vjerovatno najveće potencijale da se pozicionira među najposjećenije turističke destinacije, u prilog čemu govore i investicije koje se realizuju na ovom području.

“Danas se više od 200 miliona EUR investicija realizuje u oblasti turizma u Baru, bilo kroz izgradnju novih sadržaja ili rekonstrukciju postojećih objekata. Sve investicije realizuju privredni subjekti iz Crne Gore što je dodatni podsticaj zaključku da se ovdje razvija povoljan poslovni ambijent”, rekao je Raičević.

Sastanku su prisustvovali i savjetnik predsjednice Privredne komore Dragoljub Bulatović, direktor Sektora za analize i istraživanja Miljan Šestović, potpredsjednik Opštine Damir Rašketić, opštinska menadžerka Stanislava Bardić, sekretarka za lokalni ekonomski razvoj i koordinatorka tima za BFC Sanja Mitrović, članovi tima, te predstavnici Savjeta za ekonomski razvoj opštine Bar Marko Nišavić i Stevan Milošević.

Apostrofiran je izuzetan značaj grant podrške Opštine razvoju preduzetništva i posebno ženskog preduzetništva na osnovu koje je lokalna uprava u proteklih pet godina plasirala sredstva u iznosu od skoro milion EUR.

Nišavić je predložio da im Privredna komora pomogne u inicijativi prema Vladi – da ono što Opština dodjeljuje kao bespovratnu podršku privredi IRF “duplira” kroz kredite, te da hipoteku kao garanciju zamijeni mjenica. Komora, kako je dodao, može biti vjetar u leđa tom predlogu.

Milošević je istakao značaj toga da se za razvoj u većoj mjeri koriste sredstva iz EU fondova.

“Vlada treba da stvori ambijent za to, a Privredna komora da stalno opominje kako bi privreda iznašla način da povuče evropske fondove u cilju razvoja”, rekao je Miločević.

Sekratarka za lokalni ekonomski razvoj Sanja Mitrović, istakla je zadovoljstvo što je Bar prva primorska opština koja je pokrenula proces BFC SEE sertifikacije u ovom periodu.

“Mikro i mala preduzeća su žila kucavica svake ekonomije i ako ne razvijamo ambijent za njihovo poslovanje možemo biti u problemu. Cilj Opštine je da pored finansijske podrške pruži značajnu i nefinansijsku, u vidu edukacija, obuka, prenošenja primjera dobrih praksi, kao i motivacija”, rekla je Mitrović, ističući da će lokalna uprava i dalje biti snažno posvećena poboljšanju poslovnog ambijenta i jačanju lokalne privrede.

