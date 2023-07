Bankarski sektor i dalje podržava Wall Street

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, što se ponovo, treći dan zaredom, zahvaljuje rastu finansijskog sektora, jer su kvartalni poslovni rezultati banaka bolji nego što se očekivalo.

Dow Jones ojačao je 0,31 odsto na 35.061 bod, dok je S&P 500 porastao 0,24 odsto na 4.565 bodova, a Nasdaq indeks 0,03 odsto na 14.358 bodova, prenosi Hrportfolio.

I u srijedu je, treći dan zaredom, najviše porastao S&P 500 indeks bankarskog sektora, 1,7 odsto, pa je dostigao najviši nivo od početka marta, kada je taj sektor uzdrmala propast nekoliko banaka.

Okruženje s povišenim kamatnim stopama, stabilnim tržištem rada i rastom ekonomije pogoduje poslovanju banaka.

Goldman Sachs, US Bancorp i niz drugih banaka objavile su bolje kvartalne poslovne rezultate nego što se očekivalo.

S druge strane, nakon nekoliko dana znatnog rasta, pale su cijene dionica nekoliko tehnoloških divova, kao što su Microsoft, Alphabet i Nvidia.

Zbog toga je Nasdaq indeks zabilježio tek neznatan rast.

U fokusu ulagača posljednjih dana su kvartalni poslovni izvještaji banaka i kompanija.

Analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju pale 8,2 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji proizvod. Na početku mjeseca očekivao se pad zarada od 5,7 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,8 odsto, na 7.588 boda, a pariski CAC 0,11 odsto, na 7.326 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,1 odsto na 16.108 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS