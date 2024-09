Bankarski sektor dao doprinos ekonomskom rastu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sektor u Crnoj Gori je najzdraviji sektor crnogorske ekonomije i dao je doprinos ekonomskom rastu, poručeno je sa međunarodnog Kongresa računovođa i revizora Crne Gore.

Viceguverner Centralne banke (CBCG), Nikola Fabris, ukazao je na nelikvidnost koja je višedecenijski problem crnogorske privrede.

“U posljednjih deset godina imamo rast broja blokiranih preduzeća, čak 32 odsto privrednih subjekata na kraju avgusta imalo je blokirane račune. Najveći problem sa likvidnošću imaju sektori poljoprivrede, rudarstva, energetike i prerađivačke industrije”, kazao je Fabris.

Sa skupa je, kako je saopšteno iz Insitututa sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG), poručeno da je kapital banaka u Crnoj Gori oko 875 miliona EUR, što je impresivan iznos za malu ekonomiju kao što je crnogorska. Bilježi se rast depozita, a dobra stvar je ta što se bilježi pad broja loših kredita.

Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore, Bratislav Pejaković, rekao je da su zadovoljni, kada je riječ o lošim kreditima, s obzirom na to da nemamo finansijsku infrastrukturu koju imaju razvijene zemlje EU.

“Treba da nas raduje rast depozita koji imamo, a posebno rast depozita nerezidenata”, kazao je Pejaković.

Članica Upravnog odbora (UO) Crnogorske komercijalne banke (CKB), Maja Krstić, kazala je da su u ovoj godini sporije rasli depoziti od kredita.

“Ne treba da nas čudi takva situacija jer smo prošle godine svjedočili većem rastu depozita. Crna Gora i dalje živi u okruženju niskih depozitnih kamatnih stopa”, rekla je Krstić.

Član UO Erste banke, Damir Ivaštinović, smatra da Crna Gora ima dobar ambijent za poslovanje banaka, poručivši da je, u posljednje dvije godine, bankarski sektor u svim zemljama uspješan.

Članica UO Hipotekarne banke, Nataša Lakić, apostrofirala je značaj bankarskog sektora u Crnoj Gori poručivši da ta banka konstantno radi na unapređenju usluga.

Posljednjeg dana Kongresa govorilo se i o integraciji regulatornih standarda i održivih praksi u finansijskom i korporativnom upravljanju.

Međunarodni Kongres računovođa i revizora Crne Gore protekla tri dana okupio je predstavnike računovodstveno-revizorske struke iz Crne Gore, regiona i EU, kao i predstavnike nadležnih državnih institucija i regulatora, bankarskog sektora, akademske profesije, javnog i realnog sektora.

Takođe, na Kongresu su predstavljeni radovi eminentnih autora, objavljenih u Zborniku radova sa Kongresa.

