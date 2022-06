Balota podnio ostavku u Odboru direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsejdnik Socijaldemokratske partije (SDP) Adis Balota podnio je ostavku na funkciju člana Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG).

Kako je saopšteno iz SDP-a, Balota je na tu funkciju imenovan danas, na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora EPCG.

„Razlozi za moju ostavku su činjenica da je za predsjednika Odbora predložen kandidat koji je u prethodnom periodu sa te funkcije značajno doprinio brojnim neregularnostima u poslovanju kompanije i partijskom zapošljavanju“, naveo je Balota.

Balota je kazao da su politička funkcija i motivi predsjednika Odbora direktora EPCG Milutina Đukanovića, kao jednog od najviših funkcionera Nove srpske demokratije, dominantno odredili obavljanje tako važne funkcije u ekonomskom sistemu države.

„Podsjećamo da je i prethodna Vlada, odnosno njen premijer, koja ga je i izabrala na tu funkciju optužila Đukanovića da je pregovarao o otuđenju EPCG, čime bi se nanijela nenadoknadiva šteta državnim i ekonomskim interesima Crne Gore“, kazao je Balota.

On je istakao da, znajući političku profilaciju Đukanovića nije teško zaključiti kome bi ta prodaja bila namijenjena i čije bi interese zadovoljavala.

„Svakako ne države Crne Gore, pa bi njegov izbor na funkciju predsjednika Odbora značio jasno ugrožavanje državnih interesa“, ocijenio je Balota.

Balota je ocijenio da postavljanje takvih kadrova ne smije biti dio politike Vlade čije je opredjeljenje da štiti vitalne interese države i EPCG kao sidro njene ekonomske nezavisnosti i stabilnosti.

Kako je naveo, članovi najvišeg organa upravljanja moraju da štite interese Crne Gore a ne bilo koje druge države.

„Podsjećam da shodno članu 171 Zakona o privrednim društvima ostavka člana Odbora povlači razrješenje cjelokupnog Odbora direktora i obavezu sprovođenja nove procedure izbora“, rekao je Balota.

Balota je dodao da je na to nedvosmisleno ukazao nakon podnošenja ostavke, a prije samog izjašnjavanja o predlogu za predsjednika Odbora, koje nakon njegove ostavke nije moguće sprovesti.

