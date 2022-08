Auto-put će doprinijeti još dinamičnijem razvoju Kolašina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kolašin je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na sjeveru države, a stavljanje u funkciju prioritetne dionice auto-puta će zasigurno doprijeniti još dinamičnijem razvoju kolašinskog kraja, ocijenila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je u čestitki povodom 28. avgusta, Dana opštine Kolašin, navela da je Kolašin jednako primamljiv za turiste i tokom zimske, i tokom ljetnje sezone.

„Ponosimo se činjenicom da moderni ski centar Kolašin, svojom tehničkom opremljenošću i stazama koje se održavaju po najvišim standardima, umnogome doprinosi kvalitetnoj turističkoj ponudi Crne Gore“, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, benefiti stavljanja u funkciju prioritetne dionice autoputa već su vidljivi, tako da turistički poslenici u Kolašinu imaju razloga za zadovoljstvo.

„Nesumnjivo, tek ćemo u budućnosti biti u mogućnosti da prepoznamo sve pozitivne efekte ovog velikog projekta, koji će zasigurno doprinijeti još dinamičnijem razvoju kolašinskog kraja”, rekla je Đurović.

Ona je čestitku uputila predsjednici Opštine Marti Šćepanović, predsjedniku Skupštine opštine Milanu Đukiću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

“U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime najsrdačnije čestitam 28. avgust, Dan opštine Kolašin. Prelijepi grad na desnoj obali rijeke Tare ostaje bastion slobode i antifašizma, a građanke i građani Kolašina sa ponosom čuvaju sjećanja na brojne narodne heroje koji su izgubili živote boreći se protiv zla koje je u Drugom svjetskom ratu zadesilo čitavu Evropu“, zaključila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS