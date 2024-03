ASP traži kontrolno saslušanje predstavnika AZZK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dostaviće sjutra Skupštini inicijativu za kontrolno saslušanje predstavnika Agencije za zaštitu konkurencije (AZZK), koja, kako tvrde, godinama ne kontroliše potencijalno narušavanje konkurencije ili moguće monopole u oblastima gdje su potrošači izloženi ogromnim cijenama.

Iz ASP su objasnili da se ogromne cijene ili naknade odnose na osnovne životne namirnice, lijekove, građevinski materijal, stanove, gorivo ili kredite.

ASP u inicijativi ukazuje i da je cjelishodno da poslanici provjere istinitost svih činjenica navedenih u izvještaju o radu Agencije za 2022. godinu, u kojem se kaže da nema sudskih sporova.

„ASP je u saznanju da je te godine pokrenut makar jedan radni spor, dok AZZK po ugovoru o konsultantskim uslugama plaća jednog advokata iz Podgorice za zastupanje, iako ima svoju pravnu službu. ASP će uz inicijativu dostaviti i konsultantski ugovor i prateću dokumentaciju, dobijenu od AZZK na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama“, navedeno je u saopštenju.

Iz ASP-a su kazali da su, prema nedavno objavljenim podacima, cijene osnovnih životnih namirnica u poslednje tri godine porasle 43 odsto, što prate višemilionski profiti nekoliko vodećih trgovinskih lanaca.

„AZZK je 2021. počela izradu prikaza trgovine na malo/veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaće tržište, za narednu 2022. je prikazala da radi analizu maloprodaje i veleprodaje prehrambenih proizvoda na teritoriji Crne Gore, ali do početka ove godine nije poznato da li te analize zaista i postoje i šta je njihov nalaz“, rekli su iz te nevladine organizacije.

Oni su dodali da im ta analiza nije dostavljena u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, već da AZZK krši rokove.

„Tokom 2022. je AZZK izradila analizu tržišta hljeba, specijalnog zdravog hljeba i peciva za potrebe inicijative, ali ni taj nalaz nije poznat, niti je u izvještaju o radu dostavljenom poslanicima uopšte sadržan prikaz i detaljnije obrazloženje njene sadržine i ocjena“, rekli su iz ASP.

Oni su dodali da je u junu 2021. godine AZZK počela da radi analizu konkurencije na tržištu maloprodaje i veleprodaje prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata u Crnoj Gori, dok za 2022. prikazuje da je radila na analizi tržišta nafte i naftnih derivata u zemlji.

„Do danas epilozi rada na tim analizama nijesu poznati, niti se mogu pronaći na sajtu Agencije, a ta analiza, takođe, nije dostavljena ASP-u na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama“, naveli su iz te NVO.

AZZK je, kako su saopštili, 2020. počela izradu analize o prodaji piva, a ta analiza je rađena i tri godine kasnije.

„Nije poznato da li je u međuvremenu završena. Takođe nije poznato zašto se AZZK poslednjih godina nije bavila potencijalnim narušavanjem konkurencije i mogućim monopolskim radnjama u vezi tržišta lijekova, gdje građani plaćaju ogromne cijene, ili građevinskih materijala, cijena stanova, ali i velikih kamatnih naknada za kredite, što sve papreno plaćaju“, rekli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da je u nadležnosti AZZK i utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaja i zabrane postupanja koje do toga dovodi, kao i određivanje mjera, uslova i rokova za otklanjanje negativnih posljedica.

Iz ASP-a su podsjetili da godišnji budžet Agencije iznosi oko 600 hiljada EUR i da ih poreski obveznici plaćaju da rade u javnom i interesu građana.

ASP će uz inicijativu dostaviti i konsultantski ugovor sa advokatom, kojem se plaćaju usluge, iako Agencija zapošljava pravnike, kao i isplate po tom osnovu. Taj advokat ih, kako su objasnili iz ASP-a, zastupa u jednom radnom sporu, iako u izvještaju o radu za 2022. godinu tvrde da nemaju sudskih sporova.

ASP će inicijativu dostaviti skupštinskim odborima za ekonomiju, finansije i budžet i za antikorupciju, kao i potpredsjednici Skupštine Zdenki Popović.

