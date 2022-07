ASP: Odštetni zahtjevi CRBC-a 190 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odštetni zahtjevi China Road and Bridge Corporation (CRBC) zbog problema na izgradnji prioritetne dionice auto-puta najmanje su do početka ove godine iznosili šokantnih 190 miliona EUR, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Prema saznanjima te nevladine organizacije, u najvećem broju potraživanja kineska strana je računala i svoj profit od pet odsto.

Predstavnica ASP-a, Ines Mrdović, navela je da bi stvarni iznos potraživanja mogao biti i veći. U međuvremenu nije poznato da li je i šta od tih odštetnih zahtjeva povučeno ili zatvoreno, ili da li su stigla nova potraživanja kineske strane.

ASP je nedavno objavila da su Kinezi usljed mjera izazvanih Covid 19 epidemijom zatražili 43,6 miliona, koliko su procijenili da košta to što od februara 2020. do sredine iste godine nijesu mogli da grade prioritetnu dionicu Smokovac-Mateševo po planiranoj dinamici radova.

„Nakon što je francusko italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A., kojeg Vlada kao Inženjera projekta plaća da kontroliše radove na priroritetnoj dionici, odbio to potraživanje zbog covid epidemije, Kinezi su pokrenuli spor (dio Fidic procedura)“, navela je Mrdović.

Ona je rekla da je, osim covida, većinu ostalih višemilionskih potraživanja CRBC pokrenuo zbog geoloških uslova na terenu, za koje su smatrali da nijesu odgovarali onome što su našli u idejnom projektu za izgradnju prioritetne dionice, koji im je služio kao osnov za izradu dijelova glavnog projekta.

„Vlada je sa CRBC za izgradnju prioritetne dionice autoputa zaključila ugovor o projektovanju i izgradnji po takozvanom Žutom Fidicu, što je međunarodni tipski ugovor, čije se odredbe prilagođavaju konkretnom poslu. Kinezi su bili zaduženi da projektuju i izvedu radove na dionici“, dodala je Mrdović.

Posao Kineza se, kako je rekla, zasnivao se na projektnom zadatku dobijenom od Vlade i na idejnom projektu, čiji su autori Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet i Centar za puteve Vojvodine za dionicu Smokovac – Uvač i IGH, Sektor za projektovanje, Institut za projektovanje puteva iz Zagreba za dionicu Uvač – Mateševo.

Prema saznanjima ASP-a, ranija Vlada je kineskoj strani garantovala tačnost podataka u idejnom projektu i upravo su to u CRBC-u koristili u velikom broju slučajeva da tvrde da stanje na terenu nije odgovaralo podacima u idejnom projektu, zbog čega je dolazilo do dodatnih nepredviđenih radova, a što je uzrokovalo povećanje cijene posla i kašnjenje u njegovom završetku.

„Imajući u vidu da izvođač odnosno CRBC izrađuje glavni projekat u potpunosti u skladu sa idejnim projektom i informacijama sadržanim u njemu jasno je da su bilo koji radovi, koji nijesu uključeni u glavni projekat, zaista nepredvidivi, jer ih izvođač nije mogao uključiti u glavni projekat na osnovu informacija dobijenih od investitora (Vlade) u okviru idejnog projekta, navodili su Kinezi, potencirajući čitav niz nepovoljnih fizičkih uslova na terenu“, precizirala je Mrdović.

Ipak, Inženjer projekta je, kako je kazala, odbijao potraživanja CRBC-a naglašavajući da se radi o iskusnom izvođaču radova, koji je u glavnom projektu morao da predvidi sve situacije na terenu, zatim da se ne radi o nepredvidljivim radovima, u nekim slučajevima je ocjenjivao da ne postoji ugovorni osnov za potraživanja, ili, recimo, da su Kinezi sami doprinijeli pogoršanom stanju na terenu.

„Odbijanje Inženjera da se pozitivno izjasni na potraživanja kineske strane ne znači kraj postupaka, već daje prostor da CRBC, ukoliko je nezadovoljan, pokrene spor, što su oni učinili u velikom broju slučajeva u odnosu na svoja potraživanja, u koja su uglavnom računali i profit od pet odsto, a koji im je garantovan ugovorom o projektovanju i izgradnji“, navela je Mrdović.

