ASP nije optimistična po pitanju zaštite interesa potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) nije pretjerano optimistična da će izvršna vlast, nakon odluke Ustavnog suda da ukine uredbu o vjetroelektranama (VE), požuriti da zaštiti interese potrošača, saopštili su predstavnici te nevladine organizacije (NVO).

„U zemlji, u kojoj pravni i institucionalni haos doživljava kulminaciju, građani i njihovi interesi su uvijek na dnu prioriteta i ASP ne dijeli pretjereni optimizam da će, nakon odluke Ustavnog suda, nosioci izvršne vlasti požuriti da zaštite interese potrošača“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP su podsjetili da je Ustavni sud, postupajući po njihovoj inicijativi, ukinuo uredbu o VE, koja je bila pravni osnov da nekadašnja vlada Demokratske partije socijalista donosi metodologije za subvencije proizvođačima struje iz VE Krnovo i Možura.

„Imajući u vidu da je uredba bila pravni osnov za metodologiju utvrđivanja povlašćene cijene za proizvođače struje iz VE Krnovo i Možura, koje punih 12 godina imaju po ugovorima pravo na subvencije, nejasno je šta će Vlada preduzeti u konkretnoj situaciji i u vezi subvencija“, kazali su iz ASP.

Oni su podsjetili da je slučaj VE Možura već nekoliko godina u žiži domaće i evropske javnosti zbog sumnji u korupciju i ubistva istraživačke novinarke na Malti, koja je otkrila koruptivnu šemu.

Iz ASP-a su dodali da se istraga u Crnoj Gori ne pomjera mnogo naprijed, dok za to vrijeme potrošači plaćaju subvencije.

„Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije daje pravni osnov da države članice preispitaju pravne i ugovorne odnose kada su u pitanju koruptivni poslovi“, rekli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da je, prema ranijim podacima ASP-a, od 2017. godine do kraja prošle godine proizvođačima električne energije iz VE Krnovo i Možura, na osnovu metodologija zasnovanih na neustavnoj uredbi o vjetrolektranama, a na teret potrošača, plaćeno oko 52 miliona EUR subvencija.

„Uredba o vjetroelektranama donijeta je 2009. godine, a kasnije je tadašnja vlada utvrdila metodologije za otkupnu cijenu iz VE, čijim je vlasnicima ugovorno garantovana cijena od 96 EUR po megavatu, što je bilo i tri puta više od tadašnje tržišne cijene“, saopštili su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da je Ustavni sud krajem jula donio odluku kojom se ukida uredba, koja prestaje da važi danom objavljivanja u Službenom listu.

Iz ASP su kazali da je Ustavni sud tada imao kvorum za odlučivanje, a odlučivao je u sastavu – Budimir Šćepanović, kao predsjednik, i sudije Milorad Gogić, Miodrag Iličković i Desanka Lopičić.

„U međuvremenu je Iličković otišao u penziju i država je trenutno bez Ustavnog suda“, naveli su iz ASP.

Ustavni sud je u odluci naveo da je uredbu cijenio u odnosu na važeći Zakon o energetici, da je došlo do promjene više normativnih okolnosti koje se odnose na pitanja koja su predmet uređivanja uredbe, da ona nije usaglašena u potrebnom roku sa zakonom, te je utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

