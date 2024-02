Ankara i Podgorica prvi put povezane direktnom avio-linijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica i Ankara od danas su povezane direktnom avio-linijom, saopšteno je iz preduzeća Aerodromi Crne Gore.

„Na ovoj ruti saobraća turska niskotarifna komanija, Pegasus Airlines, a letovi su najavljeni dva puta sedmično – ponedjeljkom i petkom“, navodi se u saopštenju.

Prvi avion sa putnicima sletio je na podgorički aerodrom u 11 sati i 25 minuta.

Za njih je organizovan svečani doček, kojem su prisustvovali ambasador Turske u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan, savjetnik za trgovinske odnose pri ambasadi, Erdal Karaömeroğlu, predsjednik Odbora direktora Aerodroma, Eldin Dobardžić, zamjenik izvršnog direktora, Petar Radulović, članovi Odbora direktora Nebojša Đoković i Kemal Purišić kao i šef Službe za nadzor i kontrolu poslovanja, Nikola Bulatović.

Kalkavan je ocijenio da je uspostavljanje direktne avio-linije između dva glavna grada simboličan prikaz odličnih veza između građana i izvršnih vlasti dvije zemlje.

„Srećan sam što su sva sjedišta i u dolaznom i u odlaznom letu popunjena. To govori o uzajamnom interesovanju građana Turske i Crne Gore. Na ovaj način jačamo trgovinske i turističke veze između naših država. Tokom ljetnje sezone očekujemo još više letova“, poručio je Kalkavan.

Dobardžić je istakao značaj jačanja avio-veza između Crne Gore i Turske.

„Let između Ankare i Podgorice možemo smatrati istorijskim. Poznato je da je Podgorica izuzetno povezana sa Istanbulom, ali od danas biznis zajednica i političke elite iz Ankare imaju direktnu liniju i ka Podgorici. Posebno je važno što se nove linije otvaraju i prije zvaničnog početka ljetnje sezone koja će, po svim parametrima, biti rekordna“, ocijenio je Dobardžić.

Bulatović je podsjetio da je Pegasus Airlines 1. februara otvorio liniju Izmir – Podgorica, a da od ranije saobraćaju na liniji Istanbul – Podgorica.

„Uspostavljanje direktne linije između Podgorice i Ankare je logična posljedica odličnih međudržavnih odnosa, a saradnja dvije kompanije, Aerodroma Crne Gore i Pegasus Airlines-a, je za primjer“, zaključio je Bulatović.

