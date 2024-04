Aneksi ugovora za postojeće plaže, novoplanirane obuhvatiti tenderom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za postojeća kupališta, plaže i lokacije za postavljanje privremenih objekata biće zaključeni aneksi ugovora, dok će novoplanirane biti obuhvaćene tenderskim postupkom koji će sprovesti Javno preduzeće Morsko dobro, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja aneksa ugovora o korišćenju plaža, kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra, Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024 – 2028. godine i Cjenovniku početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra.

U informaciji se navodi da će se, u cilju blagovremene pripreme ljetnje turističke sezone, za postojeća kupališta, plaže, kao i lokacije za postavljanje privremenih objekata koje su planirane izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019. do prošle godine, zaključiti aneksi ugovora.

“Novoplanirane plaže, kupališta i lokacije za privremene objekte koji su planirani novim Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od ove do 2028. godine biće obuhvaćene tenderskim postupkom koji će sprovesti Morko dobro”, piše u Informaciji.

Iz Vlade su kazali da je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u saradnji sa Morskim dobrom, u proteklom periodu radilo na aktivnostima neophodnim za nesmetanu pripremu i odvijanje ljetnjih tursičkih sezona.

“Imajući u vidu da je Morsko dobro dostavilo predlog dokumenta kojim se definišu plaže i kupališta 5. marta ove godine, nakon detaljnog uvida i analize, konstatovano je da predlog nije moguće realizovati do 1. maja, odnosno zvaničnog početka ljetnje turističke sezone”, rekli su iz Vlade.

Vlada je dala saglasnost na Cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, koji je donio Upravni odbor Morskog dobra 25. marta.

Cjenovnik se koristi za utvrđivanje sezonskih i vansezonskih naknada za korišćenje djelova morskog dobra za postavljanje privremenih objekata, vezivanje plovnih objekata i predstavlja osnov za utvrđivanje početnih naknada/zakupnina za ustupanje djelova morskog dobra-plaža i kupališta putem javnog konkursa ili drugih oblika ustupanja.

Iz Vlade su kazali da je sveobuhvatnom analizom dosadašnjih iznosa naknada utvrđeno da se iste ne podudaraju sa realnim stanjem na tržištu, a da se posebno imalo u vidu o kojoj vrsti zemljišta se radi.

“Novi Cjenovnik odnosiće se na novoplanirana kupališta i lokacije za postavljanje privremenih objekata iz Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024 – 2028 . godine, kao i za lokacije na kojima je došlo do uvećanja kvadrature”, navodi se u saopštenju.

Vlada je današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „Merit Starlit“, Budva, i prihvatila tekst Ugovora.

“Imajući u vidu da je Odluka o dodjeli ove koncesije, kojom je tadašnji direktor Uprave za igre ovlašćen da zaključi Ugovor, donijeta 19. oktobra prošle godine, a da je u međuvremenu na čelu Uprave došlo do promjene rukovodstva, neophodno je bilo izmjeniti važeću Odluku, kao i predlog Ugovora o koncesiji”, rekli su iz Vlade.

