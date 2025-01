Anđušić: Spajića u nekoliko dana demantovala dva ministra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić, saopštio je da su premijera Milojka Spajića u nekoliko dana, za sve ono što priča i čime prijeti, demantovala dva resorna ministra iz sopstvene Vlade.

“Podsjetiću, prvo ministar finansija za isplatu penzija, potom i ministar ekonomskog razvoja oko bojkota trgovina. Ne postoji čovjek u Vladi ili Pokretu Evropa sad (PES) koji je ovih dana, na poziv medija, htio pristati da raspravlja o ekonomskoj situaciji, budžetu, bojkotu trgovina, sa predstavnicima opozicije i ekonomskim analitičarima”, naveo je Anđušić u objavi na mreži X.

Prema njegovim riječima, valjalo bi prvo da Spajić počne da se pita u sopstvenoj Vladi, da održi neku sjednicu uživo i “pokuša spasiti što se može”, počevši od bezbjednosne situacije i štrajkova, ucjene članova Vlade iz reda manjinskih partija do usaglašenosti stavova sa svojim kabinetom i ministrima.

“Predlažem da on sa ministrima koji su mu ostali dođe u parlament i pošalje nas na odmor”, zaključio je Anđušić.

