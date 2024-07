Američko tržište rada zadržalo cijene nafte na 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na 87 USD, budući da su naznake slabljenja potražnje za radnom snagom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prigušile optimizam trgovaca na početku ljetne sezone putovanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 29 centi na 87,05 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 40 centi nižoj cijeni, od 83,48 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovina je u četvrtak bila prigušena zbog Dana nezavisnosti u SAD-u, a u srijedu podsticaj cijenama bio je oštar pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za čak 12,2 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike.

“Zalihe su se smanjile za nevjerovatnih 12 miliona barela, zbog snažnog izvoza, smanjenog uvoza i pojačane rafinerijske prerade”, objasnio je Matt Smith iz Kplera.

Podaci su pokazali i značajan pad zaliha benzina na službenom početku ljetne sezone putovanja, za 2,2 miliona barela.

Raspoloženje su “prizemljili” podaci koji pokazuju slabljenje potražnje za radnom snagom u SAD-u.

Više građana podnijelo je u posljednjoj sedmici juna zahtjev za isplatom naknade za nezaposlenost, pokazali su podaci objavljeni u srijedu, a broj nezaposlenih dostigao je najvišu vrijednost u dvije i po godine, nagovještavajući slabljenje ekonomske aktivnosti. U takvim uslovima slabi i potražnja za energentima.

I pokazatelji iz njemačke ekonomije najavljuju sumorno ljeto, prema padu novih industrijskih narudžbi u maju od 1,6 odsto u odnosu na prethodni mjesec, prema podacima Destatisa. Pad odražava naglo posustajanje potražnje iz zemalja van Evrope.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 37 centi na 87,06 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS