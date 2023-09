Američki investitori pozvani da ulažu u energetski sektor Crne Gore

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa američkim kompanijama u oblasti energetike je od strateškog značaja ne samo za Elektroprivredu (EPCG), već i samu Crnu Goru i dalji razvoj energetskog sektora, saopštio je predsjednik Odbora direktora tog preduzeća Milutin Đukanović.

On je prilikom posjete delegacije EPCG Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) saopštio da Crna Gora mora da iskoristi svoj energetski potencijal i da je pomoć američkih investitora i finansijskih institucija dobrodošla i može biti veoma značajna.

U okviru svoje posjete SAD-u, delegacija EPCG predvođena Đukanovićem i izvršnim direktorom Nikolom Rovčaninom održala je u Njujorku sastanke sa predstavnicima domaćina, američkom kompanijom UGTR i predstavnicima međunarodne ING banke.

Ispred UGTR sastanku je prisustvovao glavni finansijski direktor Rober Doyle, dok je ispred ING banke prisustvovala direktorica za strukturirano finansiranje izvoza, Gemma Boe.

„U novembru prošle godine predstavnici EPCG i američke kompanije UGTR su potpisali memorandum o strateškoj saradnji u zajedničkom razvoju projekata iz oblasti OIE, prvenstveno solarnoj energetici. Partnerska kompanija kompaniji UGTR je i korejska kompanija Hyndai Engineering“, podsjetili su iz EPCG.

Rovčanin je naglasio da ulaganje američkih kompanija i finansijskih institucija u energetski sistem Crne Gore značajno povećava rejting i značaj privrede države i podiže nivo sveukupne investicione klime.

Boe je saopštila da pored pune posvećenosti finansiranju projekata koje EPCG i UGTR zajednički planiraju, uključujući i izgradnju solarne elektrane Velje Brdo, ING banku, kao međnarodnu banku koja aktivno djeluje u svim zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), interesuje i saradnja na drugim projektima koje EPCG razvija u oblasti obnovljivih izvora energije.

ING banka je globalna banka koja djeluje u preko 40 zemalja svijeta sa 37 miliona klijenata i preko 60 hiljada zaposlenih sa sjedištem u Amsterdamu i predstavništvom u Njujorku, a čije se akcije kotiraju na berzama u Amsterdamu, Njujorku i Briselu.

U periodu od 11. do 14. septembra na poziv partnerske američke kompanije UGTR, predstavnici EPCG će učestvovati na jednom od najvećih sajmova energetike na svijetu i najvećem sajmu iz oblasti obnovljivih izvora energije u Americi – Solar power international 2023.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS