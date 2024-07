Amandman dovodi investitore u ravnopravan položaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Amandman Pokreta Evropa sad (PES) na Zakon o državnoj imovini trebalo bi da doprinese dovođenju investitora u ravnopravan položaj i podstakne nove investicije, saopštio je njegov poslanik Vasilije Čarapić.

On je na konferenciji za novinare kazao da pojedini investitori koji imaju zakupljeno zemljište na duži period mogu da grade turističke komplekse, stanove i nekretine, a drugi koji zakupe zemljište na 90 godina nemaju tu opciju.

“Kako ne bi došli u situaciju da su investitori u turističke komplekse privilegovani u odnosu na bilo koje druge koji bi ulagali u neke druge industrije, predložili smo ovaj amandman koji omogućava da se na zemljištu koje je dato u zakup do 90 godina omogući zakupcu koji izgradi objekat na njemu da nakon isteka zakupa traži saglasnost Vlade da taj objekat, a ne zemljište otuđi”, naveo je Čarapić.

On je objasnio da zemljište ostaje u vlasništvu države, a objekat se uz saglasnost Vlade može otuđiti, što je stavljeno prije svega da bi Crna Gora mogla da otkupi taj pogon.

“Mi ovim dovodimo svakoga u ravnopravan položaj, omogućavamo jednaka prava svih investitora i dajemo podsticaj novim investicijama, ne samo u turizmu nego i drugim djelatnostima koje želimo da dovedemo u Crnu Goru”, rekao je Čarapić.

On je naveo da ni na koji način ne pokušavaju da prodaju državnu zemlju.

Čarapić je rekao da je osnovni cilj amandmana privlačenje investicija, što smatra da će se i desiti.

Odgovarajući na pitanje da li će se tim izmjenama dati povoljne pozicije investitorima na primorju, pri čemu kasnije objekte mogu da prodaju, kazao da se planirane fabrike i postrojenja neće graditi u tom dijelu zemlje, već u centralnoj i sjevernoj regiji.

“To se samo odnosi na najveće dugoročne zakupe, ne na niže koje mogu davati opštine i Vlada. Ti zakupi koji su strateške kapitalne investicije na duži period, njima dajemo ovu mogućnost da damo tim licima da imaju fenomenalan biznis plan u kojem ne moraju da razmišljaju, šta će da rade nakon što istekne 90 godina”, rekao je Čarapić.

On je dodao da investitori kasnije mogu da biznis zadrže i daju drugome.

“Svaki objekat koji se gradi na ovaj način i može biti od ogromnog značaja za ekonomski razvoj, mora biti u skladu sa planskom dokumentacijom, što piše u ovoj normi zakona”, kazao je Čarapić.

On je dodao da je neistina da se zemljište ispod objekta može preprodavati.

Čarapić je objasnio da se zemljište još može prodavati po starom zakonu, te da to važi za turističke vile i da i to planiraju da mijenjaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS