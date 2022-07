Aktivnim dijalogom privatnog i javnog sektora do boljeg poslovnog okruženja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktivnim dijalogom privatnog i javnog sektora se na sistemski način rješavaju izazovi i postiže viši nivo uzajamnog razumijevanja, ocijenili su predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham), Svetlana Vuksanović i ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

Tome će doprinijeti i Memorandum o saradnji koji su Vuksanović i Dukaj potpisali u okviru programa AmCham-a Vladavina dijaloga.

Kako je kazala Vuksanović, saradnja poslovne zajednice sa donosiocima odluka na stvaranju jasne, nedvosmislene i primjenjive regulative, doprinosi kreiranju stabilne poslovne klime koja omogućava očuvanje postojećih investicija, ali i privlačenje novih.

„Program Vladavina dijaloga omogućava da kroz rad naših Komiteta ukrstimo argumente i mišljenja, kao i da iskoristimo know–how naših kompanija prilikom kreiranja politika i zakonskih rješenja. Uključivanje poslovne zajednice u izradu propisa doprinosi smanjivanju biznis barijera, nelojalne konkurencije, ali i suzbijanju sive ekonomije“, rekla je Vuksanović.

Ona je, kako je saopšteno iz AmCham-a, navela da ih raduje buduća saradnja na unapređenju politika i mjera za razvoj informacionog i digitalnog društva i izradi i sprovođenju strateško-analitičkih dokumenta u oblasti e-uprave, informacionog društva i digitalizacije.

„Uvjereni smo da upravo to dovodi do lakšeg poslovanja, modernizacije procesa rada, kao i veće transparentnosti i produktivnosti“, rekla je Vuksanović.

Ona je istakla važnost digitalne tranformacije, koja će, između ostalog, omogućiti dodatni razvoj e-servisa koji olakšavaju poslovanje privredi.

Dukaj je poručio da mu je drago da Ministarstvo javne uprave nastavlja saradnju sa AmCham u oblastima vladavine prava i transparentnog poslovnog okruženja.

„U saradnji sa AmCham, radićemo na unapređenju politika i mjera za razvoj informacionog društva i digitalnog poslovanja, u cilju većeg povjerenja građana i privrednika. Siguran sam da će ovaj Memorandum doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva“, rekao je Dukaj.

Potpisivanjem ovog, zajedno sa memorandumima potpisanim sa ministarstvima zdravlja, finansija, ekonomskog razvoja i turizma i nauke i tehnološkog razvoja, AmCham razvija saradnju sa Vladom koja je počela 6. juna na događaju Otvoreno sa premijerom.

Tada je potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu Vladavina dijaloga.

AmCham kroz program Vladavina dijaloga želi da doprinese predvidljivom i transparentanom poslovnom ambijentu koji je zasnovan na vladavini prava, u cilju privlačenja renomiranih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i zapadno-evropskih zemalja.

