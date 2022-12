Akcionari odobrili ugovor o zajmu kod EBRD za VE Gvozd

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Elektroprivrede (EPCG) usvojili su odluku o odobravanju ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj vrijednog 82 miliona EUR, za potrebe finansiranja projekta vjetroelektrane (VE) Gvozd.

Iz EPCG su saopštili da je, takođe, odobren i Predlog odluke o odobravanju Predloga Aneksa 3 ugovora članova Društva između EPCG i kompanije Ivicom Holding GmbH.

U Nikšiću je danas održana vanredna sjednica Skupštine akcionara EPCG.

Kako je saopšteno iz EPCG, izvršni direktor kompanije Nikola Rovčanin, koji je predsjedavao sjednicom Skupštine akcionara, kazao je da je VE Gvozd još jedan u nizu energetskih objekata koje pokreću i grade.

Prema njegovim riječima, to je ogroman napredak, naročito kada se ima u vidu da je EPCG četiri decenije ozbiljno zaostajala u pogledu stvaranja novih kapaciteta.

„Stoga, ovo što sada radimo treba da služi na ponos i EPCG i vama kao akcionarima“, rekao je Rovčanin.

On je naveo da je zadovoljan činjenicom da EPCG nastavlja sa realizacijom razvojnih projekata.

„Čestitam svima na odluci da se sprovede ovaj veoma važan posao za našu kompaniju“, kazao je Rovčanin.

On je rekao da će datum za zaključenje ugovora biti uskoro definisan.

„To je naša misija, plan i cilj. Smatram da je ovo jedan veliki doprinos u razvoju naše kompanije i da ćemo kroz dvije godine imati novi energetski objekat, što je važno i sa aspekta aktuelne ekološke rekonstrukcije“, naveo je Rovčanin.

Iz EPCG je saopšteno da su glasovima većine akcionara usvojene sve tri tačke dnevnog reda.

Akcionari su usvojili odluku o smanjenju osnovnog kapitala EPCG po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

Iz EPCG su kazali da se po osnovu poništenja 8,47 miliona sopstvenih akcija nominalne vrijednosti 6,5 EUR po akciji, osnovni kapital kompanije u iznosu od 769,93 miliona EUR, smanjuje za 55,22 miliona EUR, i sada iznosi 714,7 miliona EUR.

Akcionari su usvojili odluku o izmjenama Statuta EPCG i utvrđivanje prečišćenog teksta istog, a u skladu sa izmjenama na polju smanjenja osnovnog kapitala.

Navodi se da je osnovni kapital kompanije podijeljen na 109.659.921 akciju.

„U sklopu pripreme za raspravu o tački 3, konstatovano je da je dio manjinskih akcionara, uoči održavanja Skupštine, dostavio pisano obavještenje o namjeri korišćenja prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija ukoliko se Skupština afirmativno izjasni o naznačenoj tački“, kaže se u saopštenju.

