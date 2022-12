Akcionari će razmatrati zajam kod EBRD za VE Gvozd

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) dopunio je dnevni red Skupštine akcionara sa predlogom odluke o odobravanju ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) vrijednog 82 miliona EUR, za potrebe finansiranja projekta vjetroelektrane (VE) Gvozd.

Akcionari bi, dopunom dnevnog reda vanredne Skupštine koja je zakazana za 23. decembar, trebalo da odobre i aneks 3 ugovora između EPCG i Ivcom Holdinga za potrebe realizacije projekta VE Gvozd.

Odbor direktora je dnevni red vanredne Skupštine naknadno proširio tom tačkom.

Pored toga, kako je prvobitno najavljeno, akcionari bi trebalo da donesu odluku o smanjenju osnovnog kapitala kompanije, po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

Kako se navodi u materijalima za sjednicu, osnovni kapital EPCG u iznosu od 769,93 miliona EUR, smanjuje se za 55,22 miliona EUR, po osnovu poništenja 8,47 miliona sopstvenih akcije nominalne vrijednosti 6,5 EUR po dionici.

Te akcije su, kako je objašnjeno, stečene 26. septembra 2019. godine odlukom Skupštine akcionara od 3. septembra iste godine.

Osnovni kapital EPCG, nakon smanjenja, iznosiće 714,7 miliona EUR.

Promjena osnovnog kapitala EPCG izvršiće se odgovarajućim izmjenama člana 46 i 47 Statuta kompanije.

Takođe, akcionari će razmatrati i Predlog odluke o izmjenama Statuta EPCG i utvrđivanju njegovog prečišćenog teksta.

Informacije i materijali u vezi sa vanrednom Skupštinom akcionara dostupni su na internet stranici www.epcg.com.

