Akcija Stop inflaciji i u junu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji biće nastavljena u junu, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na Tviteru /Twitter/ objavio koje kompanije će akciju Stop inflaciji produžiti tokom juna.

To su kompanije Voli, Franca supermarketi, Megapromet, Swisslion, Domaća trgovina, Laković, Panorama, Primato, Merkator, Martex, Monte Mitros, Mil pop, Tehnoplus, Tehnomax, Eurotehnika MNE.

Akciju će, takođe, produžiti Sava i Lovćen osiguranje.

„Nastavljamo sa akcijom Stop inflaciji i u junu. Naša privreda i Vlada čuvaju budžet svih građana Crne Gore. Samo kada smo složni možemo da uradimo velike stvari“, naveo je Đurović.

