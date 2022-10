Air Montenegro prevezao 300 hiljada putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro prevezao je od početka godine do danas 300 hiljada putnika.

Tim povodom vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegra, Dragan Frantov Nikolić i član Odbora direktora Orhan Hodžić, danas su na podgoričkom aerodoromu obradovali tristohiljaditu putnicu dok se čekirala za let iz Podgorice za Ljubljanu.

Iz nacionalne avio-kompanije su poručili da su zadovoljni brojem prevezenih putnika od početka godine do danas, ali i rezultatima koje su ostvarili u prethodnom periodu.

„Tokom ove godine, crnogorska nacionalna avio-kompanija učinila je puno toga kako bi Crnu Goru otvorila za nova tržišta i dodatno je pozicionirala kako u regionu, Evropi, ali i šire. Drago nam je da je od januara 300 hiljada putnika odabralo da putuje sa Air Montenegrom i ukazalo nam povjerenje, a posebno nas raduje što ovaj broj nastavlja da raste“, saopštili su iz kompanije.

U Air Montenegru žele da letovima koje će realizovati do kraja oktobra doprinesu i produžetku sezone, a intenzivno rade i na širenju mreže za narednu godinu, te planiraju povezivanje sa još pet novih destinacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS