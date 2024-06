Air Montenegro otvorio liniju Tivat-Baku

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Air Montenegro danas je dočekao prve putnike iz Bakua, čime je i zvanično otvorena nova linija Tivat – Baku.

Kako je saopšteno iz Air Montenegra, letovi na toj liniji će se od danas realizovati dva puta sedmično – ponedeljkom i petkom.

Na tivatskom aerodromu je za prve putnike iz Azerbejdžana organizovan prigodan doček, a dobrodošlicu u Crnu Goru poželjeli su im predstavnici Air Montenegra, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Aerodroma Crne Gore, kao i Turističke organizacije Tivat.

Portparolka Air Montenegra Maja Bjelić kazala je da u toj kompaniji vjeruju da će otvaranje ove linije imati višestruko pozitivan uticaj.

“Vjerujemo da će uvođenje ove linije imati pozitivan uticaj kako na turizam, tako i na ekonomsku povezanost naših zemalja”, rekla je Bjelić.

Kako je dodala, očekuje se da će direktna linija Baku-Tivat značajno povećati broj turista iz Azerbejdžana i stimulisati dodatna ulaganja sa tog tržišta u Crnu Goru.

“Ova linija će ojačati veze između dvije zemlje i pružiti dodatan podsticaj turističkoj privredi Crne Gore, privlačeći posjetioce iz Azerbejdžana koji žele istražiti bogatu kulturnu i prirodnu baštinu Crne Gore”, istakli su iz Air Montenegra.

Iz Aerodroma Crne Gore je saopšteno da su od početka godine opslužili preko 783 hiljade putnika.

“Od toga, u Podgorici smo opslužili preko 566 hiljada putnika što je rast od 42 odsto u odnosu na 2019. godinu. Dok je Tivat na nivou od 99 odsto rezulatata iz 2019. godine.”, navode iz Aerodroma Crne Gore.

Iz Aerodroma Crne Gore su podsjetili da su ranije ove sezone u Tivtu otvorene dvije nove linije i to za Izmir i Birmingem, a, kako su dodali, u najavi je i Bristol.

“Posebno nas raduje širenje avio-mreže našeg nacionalnog avioprevoznika”, poručili su iz Aerodroma.

Iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO) istakli su činjenicu da je Crna Gora izuzetno popularna i kao turistička destinacija, ali i kao primamljivo poslovno tržište na prostoru Azerbejdžana.

Kako su dodali, postoji konstantan rast zainteresovanih turista iz te države.

„Prema podacima Uprave za statistiku MONSTAT, tokom 2023. godine bilježimo značajan rast u dolascima azerbejdžanskih turista od 84,25 odsto u odnosu na 2022. godinu, zatim rast od 108,17 odsto u odnosu na 2019. godinu”, naveli su iz NTO.

Kako su dodali, tokom prošle godine evidentiran je rast od 132,73 odsto u ostvarenim noćenjima u odnosu na broj noćenja u 2022. godini.

“Ovi podaci potvrđuju sve veću popularnost Crne Gore među turistima iz Azerbejdžana i veoma nas raduje proaktivnost naše nacionalne avio kompanije u cilju bolje povezanosti sa ostatkom svijeta koja je ključna za nastavak ovog pozitivnog trenda”, kazali su iz NTO.

Prema njihovim riječima, sa svakim novim letom, približavaju se cilju da Crna Gora postane još pristupačnija i privlačnija destinacija za putnike širom svijeta.

Iz Turstičke organizacije Tivat (TOT) su poručili da im je drago da se ide ka otvaranju linija na novim tržištima, jer je Tivat grad koji ima potencijal da svoju turističku ponudu plasira 365 dana u godini.

“Osnov svake povezanosti jesu direktne avio konekcije i, nažalost, baš one nam nedostaju van glavne ljetnje sezone”, kazali su iz TOT.

Kako su dodali, kada su u pitanju gosti iz Azerbejdžana tokom prošle godine imali su 69 odsto više realizovanih noćenja u odnosu na 2022. godinu.

“Nadamo se da će otvaranje linije dva puta sedmično doprinijeti da brojka i dalje ide uzlaznom putanjom”, rekli su iz TOT.

Kako su naveli, Tivat se iz godine u godinu sve više razvija, pa lakša dostupnost putem avio konekcija doprinosi promociji grada koji se izdvaja kao atraktivna turistička destinacija konkurentna sa drugim gradovima Mediterana.

U saopštenju se navodi da je doček prvih putnika organizovan u duhu crnogorskog gostoprimstva, naglašavajući posvećenost očuvanju i promociji tradicije i običaja.

