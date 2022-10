Air Montenegro doprinosi dužem trajanju sezone i razvija nova tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro, nastao u periodu pandemije i velikih problema u avio-industriji, nakon samo godinu od prvog leta uspio je da, i pored brojnih izazova, poveže Crnu Goru sa 16 različitih destinacija i otvori nova tržišta, saopšteno je iz kompanije.

“Izostanak turista sa tradicionalnih tržišta na koje se većinom oslanjala crnogorska turistička privreda i kompleksna geopolitička situacija pokazali su da je potrebna diversifikacija tržišta, što je i jedan od ciljeva crnogorske nacionalne avio-kompanije”, navodi se u saopštenju.

Od 16 različitih gradova, dva su iz regiona i to Banja Luka i Beograd dok su ostale linije Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Prag, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Jerevan, Bratislava i Kairo, među kojima su i redovne čarter-linije koje su imale značajan pozitivan efekat na turističku sezonu.

“Za manje od godinu, uprkos izazovnim uslovima na globalnom nivou, uspjeli smo da otvorimo nova tržišta, utrostručimo broj destinacija, povećamo broj frekvencija na nekim postojećim rutama”, rekli su iz Air MOntenegra.

Kako su naveli, sve to govori o važnosti nacionalne avio-kompanije za državu i njenu ekonomiju, građane i turiste, kako tokom najfrekventnijih ljetnjih mjeseci, tako i tokom cijele godine.

“Drago nam je da javnost, hotelijeri i predstavnici turističke privrede, prepoznaju važan doprinos i ulogu koji ima nacionalna avio-kompanija u ukupnoj privredi i da je neophodan kontinuitet u saradnji i komunikaciji koji Air Montenegro nastoji da dodatno ojača i unaprijedi u svim segmentima poslovanja, na opštu dobrobit svih građana, privrede i partnera”, dodaje se u saopštenju.

U cilju zajedničke promocije turističke ponude, realizovani su različliti projekti i aktivnosti u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), lokalnim turističkim organizacijama i hotelijerima, među kojima brojna učešća na sajmovima u inostranstvu i boravak turoperatora i predstavnika medija iz Češke, Turske, kao i iz drugih zemalja.

“Zakupom trećeg aviona tipa Airbus A320 sa 180 sjedišta, pokrenuli smo brojne čartere i otvorili nove linije ka destinacijama koje crnogorska nacionalna avio-kompanija planira da razvija i u narednim godinama. Veliki broj redovnih čarter-linija planiran do kraja oktobra, čime želimo da doprinesemo dužem trajanju sezone”, navodi se u saopštenju.

Iz Air Montenegra su kazali da intenzivno rade na pripremama za sljedeću sezonu i već sada imaju veliki broj zahtjeva koji će iziskivati i proširenje flote.

“Na taj način ćemo omogućiti dolazak većeg broja turista i otvaranje novih tržišta i u narednim godinama što će imati pozitivan uticaj na dugoročni razvoj turističke privrede”, dodaje se u saopštenju.

Kako su objasnili, za sve te aspekte neophodno je strateško planiranje na državnom nivou, sinhronizovana saradnja sa Aerodromima Crne Gore, insititucijama, nadležnim ministarstvima i turističkom privredom koje će, u konačnom, uticati da, umjesto sadašnjih par mjeseci, turistička sezona traje znatno duže.

“Air Montenegro, kao crnogorska nacionalna avio-kompanija će nastaviti da aktivno učestvuje u strateškom planiranju na državnom nivou i aktivnostima privrede kako bi doprinijeli ostvarenju zajedničkog cilja- pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne destinacije tokom cijele godine”, zaključuje se u saopštenju.

