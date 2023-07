AI-manija podigla Wall Street

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Tehnološki Nasdaq indeks u utorak je porastao, predvodeći porast i ostalih berzanskih indeksa na Wall Streetu zahvaljujući uzbuđenju investitora oko vještačke inteligenciije (AI) uoči objave poslovnih rezultata tehnoloških divova Alphabeta i Microsofta nakon zatvaranja berze.

Nasdaq indeks porastao je u utorak 0,63 odsto, na 14.145 bodova, njujorški Dow Jones indeks 33,87 bodova ili 0,09 odsto, na 35.442 poena, a S&P 500 indeks 0,29 odsto, na 4.568 bodova, prenosi Hina.

I Microsoft i Alphabet lansirali su niz AI proizvoda nakon što je Microsoftov Open AI, pokrenuo ChatGPT krajem prošle godine. Investitori očekuju da ti novi proizvodi pomognu tehnološkim divovima nadomjestiti prihode od usporavanja rast cloud poslovanja.

“Kad postoji toliko puno entuzijazma za specifičnu ulagačku temu, ne trebate puno razloga koji bi pokrenuli tržište. To je inercija”, tumači strateg u Interactive Brokers-u, Steve Sosnick.

I dok tržište trese AI groznica, investitori s nestrpljenjem čekaju zasjedanje Feda danas, koji bi, procjenjuju, mogao još jednom podići kamatne stope za četvrtinu postotnog boda.

“Zasjedanje Feda podsjetnik je tržištu da će to biti predzadnje, moguće i zadnje podizanje kamatnih stopa, a to je bila glavna briga tržišnih učesnika, posebno u vezi teholoških dionica”, naveo je Rishi Sadarangani iz hedge fonda R/Evolution Gate.

I na većini evropskih berzi je vladalo pozitivno raspoloženje, pa je tako londonski Ftse indeks završio trgovanje u plusu od 0,17 odsto, na 7.691 bod, a frankfurtski DAX 0,13 odsto, na 16.211 bodova, dok je pariski CAC oslabio 0,16 odsto, na 7.415 bodova.

