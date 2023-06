Agencija naredne sedmice o otvaranju Terminala 2 na tivatskom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za civilno vazduhoplovstvo odgovoriće početkom naredne sedmice na zahtjev Aerodroma Crne Gore za otvaranje Terminala 2 na tivatskom aerodromu.

Prethodno su Aerodromi Crne Gore uputili Agenciji za civilno vazduhoplovstvo zahtjev za izdavanje saglasnosti za stavljanje u funkciju Terminala 2 na Aerodromu Tivat, koji se 2019. godine koristio za opsluživanje odlaznih letova, prenosi portal RTCG.

“Imajući u vidu najave za ovu ljetnju sezonu, iako je riječ o terminalu koji je predviđen samo za odlazne letove, stavljanje u funkciju bi smanjilo opterećenje glavne terminalne zgrade”, saopšteno je portalu RTCG iz Aerodroma Crne Gore.

Iz Agencije su kazali da su inspekcijom koja je izvršena u maju utvrđeni određeni nedostaci, čije je otklanjanje neophodno prije davanja saglasnosti za otvaranje prolaza u Terminalu 2.

“Operator Aerodroma je obavijestio Agenciju da su ovi nedostaci u međuvremenu otklonjeni, što će biti predmet ponovne verifikacije od inspektora Agencije”, saopšteno je portalu RTCG iz Agencije.

Oni su naveli da će nakon ponovnog nadzora koji će biti realizovan u narednim danima s ciljem verifikacije da li su ranije utvrđeni nedostaci otklonjeni i nakon završenog procesa odobravanja izmjena programa bezbjednosti Aerodroma Tivat, Agencija odlučiti o ovom zahtjevu.

Aerodromi Crne Gore su od početka godine do 28. maja opslužili preko 655 hiljada putnika.

“To je deset odsto više u odnosu na uporedni period rekordne 2019. godine”, kazali su iz Aerodroma Crne Gore.

Oni su ocijenili da ta kompanija radi u punom kapacitetu, te da raduje povećanje broja letova ka Baltiku.

“Posebno nas ohrabruje otvaranje novih linija u Tivtu, a to je, za sada Beč, dok su u najavi već ovih dana Kuvajt Siti (Kuvajt) i Taškent (Uzbekistan) kao i Rijad. Dakle, uz naše tradicionalne goste iz Zapade Evrope i povećanje broja letova ka Baltiku, posebno mjesto svakako zauzima Bliski istok”, kazali su iz te kompanije.

Preko crnogorskih aerodroma, kako se dodaje, u ključnim mjesecima ljetnje sezone, bićemo povezani direktnim avio linijama sa nizom država tog regiona kao što su Saudijska Arabija, Izrael, Egipat, Dubai, Kuvajt, Kazahstan i Uzbekistan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS