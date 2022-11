Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore imaju visok potencijal za razvoj, ocijenio je senior partner i šef globalnog tržišta njemačke kompanije Lufthansa Consulting, Robert Šulc.

“Treba da se razvijate. U tom smislu, izrada Master plana za naredni desetogodišnji period bi bio dobar korak kako biste utvrdili pravac razvoja aerodromske infrastrukture koji će na najbolji način odgovoriti zahtjevima tržišta”, kazao je Šulc tokom zvanične posjete Aerodromima.

On je, kako je saopšteno iz ACG, rekao da aerodromima mogu dobro da upravljaju i države i privatni investitori.

“Međutim, ovo pitanje je potrebno staviti u kontekst ACG i iznaći najbolje rješenje prilagođeno aerodromima u Podgorici i Tivtu”, naveo je Šulc koga je na Aerodromu Podgorica dočekao izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković.

Drašković je kazao da ima sve profesionalne razloge da vjeruje da Lufthansa Consulting posjeduje potreban nivo ekspertize uz komponentu neutralnosti u procjeni, što je njima od značaja za objektivnije sagledavanje ukupnih okolnosti.

“Ukoliko rezultat bude proširena lepeza ideja koje vrijedi uzeti u obzir, ako dobijemo makar još jednu dodatnu opciju za razmišljanje u smislu pravca daljeg razvoja Aerodroma, onda je ova posjeta postigla svoju svrhu. U narednim iteracijama saradnja može da dobije i konkretnije obrise. To će vrijeme pokazati”, kazao je Drašković.

Lufthansa Consulting se, između ostalog, specijalizovala u oblastima vezanim za aerodromske djelatnosti uključujući planiranje i upravljanje prihodima, izradu namjenskih projekata, pripremu master planova i projekte iz oblasti upravljanja sigurnošću i bezbjednošću. Ova njemačka kompanija ima iskustva u radu i sa aerodromima koji posluju kako u državnom vlasništvu tako i u privatizacionim aranžmanima.

LC je prevashodno usmjerena na regionalna tržišta u Evropi, Rusiji, Zajednici nezavisnih država, Bliskom istoku, Aziji, Africi i Južnoj Americi.

