Aerodromi: Bezbjednosna naknada najniža u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bezbjednosna naknada, čija je korekcija urađena početkom godine, i dalje je najniža u regionu, čime je očuvana pozicija ukupne cjenovne konkurentnosti Aerodroma Crne Gore, saopštili su iz te kompanije.

Oni su objasnili da je prethodni cjenovnik aerodromskih usluga bio na snazi od 2014. godine do početka ove, kada je uvedena korekcija bezbjednosne naknade sa 1,75 EUR na 3,25 EUR po odlazećem putniku.

„Bezbjednosna naknada je i nakon korekcije ostala najniža u regionu, pri čemu je pozicija ukupne cjenovne konkurentnosti očuvana. Pored toga, važeća podsticajna šema omogućava dodatne povoljnosti svim avioprevoznicima koji zadovolje kriterijume saobraćaja, uz posebnu kategoriju za cjelogodišnjost“, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore.

Iz kompanije su poručili da Aerodromi Crne Gore ostaju posvećeni širim aspektima svoje misije koja uključuje razvoj aviodostupnosti, i nastaviće, u komunikaciji sa aviokompanijama, da traže prostor za dalji rast na obostrano zadovoljstvo.

„U posebnom fokusu ostaju avikompanije koje su prepoznate kao strateški važne za Aerodrome Crne Gore, što Ryanair svakako jeste“, zaključuje se u saopštenju.

