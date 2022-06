Addiko kredit za zaposlene na određeno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka omogućila je klijentima mlađe generacije, koji su zaposleni na određeno vrijeme, da steknu mogućnost da podignu kredit i to do šest hiljada EUR.

“Na ovaj način banka je podržala i podstakla mlade da riješe neke situacije u svakodnevnom životu s lakoćom”, navodi se u saopštenju banke.

Atraktivna ponuda važi za klijente od 20 do 35 godina starosti, koji su zaposleni kod poslodavca u trajanju od minimum šest mjeseci.

“Maksimalan iznos kredita koji ova grupa korisnika može podići je šest hiljada EUR, uz proces automatskog odobrenja na rok otplate do šest godina. U redovnom procesu odobrenja, moguće je odobrenje i većih iznosa kredita”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu da mlađe generacije u većoj mjeri koriste nove tehnologije i digitalne servise, dodatan benefit za njih je što za online zahtjeve Addiko banka ne naplaćuje naknadu za obradu kredita.

Takođe, uz značajnu uštedu vremena apliciranjem putem veb sajta banke, olakšavajuća okolnost za klijente je i što zahtjev mogu podnijeti bez dokumentacije uz odgovor u najkraćem roku.

Direktor Sektora za razvoj proizvoda i poslove zastupanja u osiguranju, Veselin Radulović, kazao je da će se svi složiti da na mladima svijet ostaje.

“Zato smo im željeli izaći u susret i pružiti jedinstvenu priliku onima koji su zaposleni na određeno vrijeme da ostvare kreditnu sposobnost i da uz pomoć zajma u Addiko banci realizuju neke svoje želje i potrebe. Addiko banka uvijek traži način da podrži klijente, pružajući im dodatni podsticaj u situacijama i u vrijeme kada im je to zaista potrebno“, rekao je Radulović.

Pored jednostavnosti podnošenja zahtjeva bez dokumentacije i iz udobnosti doma, brz, moderan i jednostavan proces podrazumijeva i dobijanje preliminarne odluke u najkraćem roku.

Dodatne informacije su dostupne na veb sajtu Addiko banke https://www.addiko.me/brzi-krediti/ ili putem Call centra 19990.

