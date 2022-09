Abazović, Vučić i Kovačevski posjetili crnogorske proizvođače vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski posjetili su crnogorske proizvođače na sajmu Vinska vizija otvoreni Balkan u Beogradu.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, pored njega, crnogorsku delegaciju čine ministarka ekologije, urbanizma i prostornog planiranja Ana Novaković Đurović i ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Pored 13. jul Plantaža, na Beogradskom sajmu od crnogorskih proizvođača vina izlažu Vinarija Milović i Vinarija Buk, koje je premijer posjetio zajedno sa ministrima”, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, na otvaranju Samita inicijative Otvoreni Balkan sjutra će se, pored Vučića, Kovačevskog i premijera Albanije Edija Rame javnosti obratiti i Abazović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

