Abazović: Vlada kredibilan partner svima koji žele da investiraju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je kredibilan partner svima koji žele da investiraju u našu državu, saopštio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa predsjednikom asocijacije privrednika Crne Gore i Turske, Naserom Alimom.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da je na sastanku bilo riječi o nastavku i unapređenju intenzivne privredne saradnje između dvije države, koje baštine tradicionalno prijateljske odnose.

Abazović je ponovio i da je Crna Gora zemlja velike perspektive od sjevera do juga i da je Vlada kredibilan partner svima koji žele da investiraju u našu državu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS