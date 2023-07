Abazović: Vlada će predložiti da Morsko dobro upravlja Lukom Budva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će, na zahtjev građana Budve, predložiti da Morsko dobro upravlja Lukom Budva, dok budvanska Opština ne riješi svoje interne probleme i donese odluku o preuzimanju, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Želimo nesmetano funkcionisanje Marine Budva, naročito imajući u vidu da je u toku ljetnja turistička sezona”, napisao je Abazović na svom Facebook profilu.

Odluka o zaključivanju sporazuma radi regulisanja prava i obaveza između Opštine Budva i Dukley marina oko preuzimanja Luke Budva, trebalo je da se nađe na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine budvanske Opštine, koja nije održana, jer nije bilo kvoruma, prenosi portal Vijesti.

Odluka, kojom je predviđeno da Opština Budva kompanji Dukley marina, koja je do sada upravljala Lukom Budva, za preuzimanje mora platiti čak 585 hiljada EUR, u ponedjeljak nije prošla skupštinski Odbor za statut i propise.

